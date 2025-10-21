Актриса Джессика Альба снялась в крошечном бикини

Голливудская актриса Джессика Альба показала ягодицы в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя Джессика Альба была запечатлена во время отдыха на пляже. Актриса предстала перед камерой в коричневом крошечном бикини, которое дополнила черной кепкой и солнцезащитными очками. Знаменитость позировала с распущенными волосами и без косметики.

В сентябре папарацци засняли Джессику Альбу во время прогулки с возлюбленным Дэнни Рамиресом в Нью-Йорке. Влюбленные шли, держась за руки. Актриса была одета в темный корсет, коричневую кожаную куртку, голубые джинсы с завышенной талией и остроносые туфли на каблуках. Знаменитость уложила волосы в локоны и сделала макияж. Дэнни Рамирес предпочел черную футболку, синий бомбер, темные джинсы и туфли.

Позже Джессика Альба посетила светское мероприятие. Актриса опубликовала в личном блоге фото, где позировала в сером твидовом мини-платье, белой рубашке, черных колготках и высоких белых носках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и блеском на губах.