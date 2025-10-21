Юлия Ковальчук показала фото в бикини и раскрыла свой секрет стройности

Певица Юлия Ковальчук рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что помогает ей сохранять стройную фигуру.

Юлия Ковальчук предложила поклонникам задать ей интересующие их вопросы. Одна из подписчиц спросила, как певица поддерживает форму. Исполнительница показала фото фигуры в купальнике и призналась, что ей помогают физические нагрузки. Она также заявила, что не переедает.

«Думаю, это мой неугомонный характер и любовь к нагрузкам. Плюс — я не переедаю», — ответила певица.

Юлия Ковальчук состоит в браке с певцом Алексеем Чумаковым с 2013 года. У них есть две дочери: Амелия и Алисия.

Исполнитель в недавнем интервью Светлане Бондарчук заявил, что выбирал себе жену по критерию «вдул бы ей или нет». Так Чумаков и начал роман с певицей. Пользователей соцсетей возмутил этот подход. Они назвали «днищем» слова артиста о жене и матери своих детей. Многие поклонники Ковальчук посоветовали ей бежать от «нарцисса и абьюзера».

Сама певица признавалась, что не понимает скандала вокруг признания ее мужа и ее нисколько не задевает такая фраза. По мнению звезды, это прекрасный комплимент для любой молодой девушки.