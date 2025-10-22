Чемпионат мира по велотреку — 2025: расписание соревнований

В Сантьяго (Чили) с 22 по 26 октября пройдёт ЧМ по трековым велогонкам. За Россию в нейтральном статусе выступят Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Расписание чемпионата мира по велотреку — 2025 в Сантьяго (Чили)

22 октября 17:00. Командная гонка преследования, мужчины, женщины. Квалификация. Командный спринт, мужчины, женщины. Квалификация. 0:30. Скрэтч, женщины. Финал. Командный спринт, мужчины, женщины. Финалы.

23 октября 17:00. Кейрин, мужчины. Первый раунд. Спринт, женщины. Квалификация. 23:30. Командная гонка преследования, мужчины, женщины. Финалы. Гонка на выбывание, женщины. Финал. Кейрин, мужчины. Финал. Скрэтч, мужчины. Финал. Спринт, женщины. 1/4 финала.

24 октября 17:00. Индивидуальная гонка преследования, мужчины. Квалификация. Омниум (скрэтч, гонка на время), женщины. Индивидуальная гонка на время, мужчины. Квалификация. 23:00. Гонка по очкам, мужчины. Финал. Спринт, женщины. 1/2 финала и финал. Индивидуальная гонка на время, мужчины. Финал. Индивидуальная гонка преследования, мужчины. Финал. Омниум (гонка на выбывание и гонка по очкам), женщины. Финал.

25 октября 17:00. Индивидуальная гонка на время, женщины. Квалификация. Спринт, мужчины. Квалификация. Омниум (скрэтч, гонка на время), мужчины. Индивидуальная гонка преследования, женщины. Квалификация. 23:30. Индивидуальная гонка на время, женщины. Финал. Мэдисон, женщины. Финал. Омниум (гонка на выбывание и гонка по очкам), мужчины. Финал. Индивидуальная гонка преследования, женщины. Финал. Спринт, мужчины. 1/4 финала.

26 октября 17:00. Спринт, мужчины. 1/2 финала. Кейрин, женщины. Первый раунд. 19:30. Кейрин, женщины. 1/4 финала. Спринт, мужчины. Финал. Гонка по очкам, женщины. Финал. Кейрин, женщины. Финал. Гонка на выбывание, мужчины. Финал. Мэдисон, женщины. Финал Кейрин, мужчины. Финал.