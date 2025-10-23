23 проверенных средства для очищения кожи

Красота начинается с умывания — это факт. Качественное очищение помогает даже базовому уходу работать лучше, поэтому важно подобрать пенку, гель или мусс под свой тип кожи и задачи. Вот 23 проверенных средства, среди которых вы точно найдёте то самое.

Успокаивающий гель для умывания, Biobalance

Гель без мыла и минеральных масел для тех, кто внимателен к составам. Подойдёт сухой и чувствительной коже, потому что содержит витамин Е, пантенол, глицерин и алоэ вера, которые дарят ощущение комфорта.

Гидрофильный бальзам для снятия макияжа, bhab

Гидрофильный бальзам в формате «точилки» для сохранения гигиеничности средства. Он растворяет санскрины, плотные тональные средства и тушь за несколько секунд. Можно не смывать пенкой или гелем — продукт умеет работать соло.

Крем-пенка для умывания Hidraven, Sesderma

Мягкий крем для умывания, который можно использовать в качестве средства для снятия макияжа. Подойдёт любой коже благодаря деликатному, но эффективному составу: противовоспалительная ромашка, экстракт мимозы, смягчающий овёс и увлажняющая алоэ вера.

Очищающий гель для умывания Naturally Clear, Weleda

Гель для тщательного очищения жирной и комбинированной кожи. Экстракт гамамелиса сужает поры и препятствует появлению новых воспалений, а экстракты коры ивы и корня солодки обладают антибактериальными свойствами. Легко смоет повседневный макияж.

Деликатный очищающий гель, asap

Мягкий продукт с экстрактом белого чая в составе. Создан специально для заботы и полного очищения за один этап: им можно смыть макияж, себум и скопившиеся за день загрязнения.

Маска-пенка с лавандой, DR. F5

Средство два в одном: в качестве повседневной пенки обеспечивает глубокое очищение и чувство чистоты, а в качестве маски — увлажняет. Экстракты лаванды, мёда, розмарина и ромашки успокаивают, снимают раздражения и тонизируют кожу.

Пенка-мусс с экстрактом хауттюйнии, Menomoso

Мусс понравится обладателям чувствительной кожи. В формуле есть экстракт хауттюйнии — растения, известного своими восстанавливающими и успокаивающими свойствами. Смывает остатки макияжа, но не растворяет тушь и тон.

Очищающий гель, Etat Pur

Гель с биомиметическими ингредиентами, которые имитируют вещества, что уже есть в организме и на поверхности кожи. Получается мягкое очищение без вреда, сухости и остатков косметики.

Гель для умывания Charcoal Rice Cleanser, Nunkoro

В основе средства — рисовая вода, особенно популярная в Корее. Её мощные увлажняющие свойства дополняет антиоксидант в виде экстракта лемонграсса, а органический уголь обеспечивает себорегуляцию.

Мягкая пенка для умывания и снятия макияжа, Anna Sharova

Бережная пенка для повседневного умывания подойдёт чувствительной и обезвоженной коже. Деликатно смывает макияж без вреда защитному слою. В составе есть гиалуроновая кислота для увлажнения.

Пенка для умывания Tea Tree Biome Low pH, Farmstay

Нейтральный pH пенки делает её подходящей даже самой чувствительной коже. Она бережно смывает остатки макияжа и скопившуюся за день грязь, успокаивает покраснения и раздражения благодаря экстракту чайного дерева.

Пенка для умывания Deep Clean, A’Pieu

Пенка для ультраглубокого очищения с содой в составе. После умывания кожа становится матовой, поры — чистыми и визуально менее заметными. Расход экономичный, достаточно половины горошины на применение.

Пенка для умывания Peptide Collagen, It’s Skin

Пенка с коллагеновыми пептидами и фруктовыми экстрактами. Увлажняет, повышает упругость кожи и делает её более эластичной без пересушивания. Не забудьте тщательно взбить в руках перед использованием, чтобы средство превратилось в пышное облачко и стало ещё мягче.

Очищающий гель-пилинг против пигментации Mela B3, La Roche-Posay

Гель для тех, кто активно борется с пигментацией. Он не позволяет новым пятнам появляться и работает с уже существующими благодаря ниацинамиду, PHA-кислоте и меласилу. Не подойдёт для демакияжа глаз!

Мягкий очищающий гель Exfoliac, Noreva

Ещё один экземпляр, созданный для кожи, которая порой «радует» воспалениями и забитыми порами. У геля физиологичный pH, поэтому он быстро успокаивает и не провоцирует новые покраснения. Экстракт шалфея помогает нормализовать работу сальных желёз.

Пенка для очищения пор, Blithe

То, что нужно для повседневного отшелушивания. Внутри тюбика — салициловая кислота, папаин, бромелайн и комплекс успокаивающих компонентов вроде центеллы азиатской. Особенно понравится жирной и комбинированной коже.

Нежная очищающая пенка для лица, Kans

Пенка с необычным эффектом: помимо очищения она даёт лёгкий лимфодренажный эффект. При этом средство остаётся мягким, снимает зуд и раздражение, не травмирует уже повреждённые участки кожи.

Очищающий гель с PHA-кислотами, Geltek

Подойдёт коже, склонной к появлению комедонов, гиперкератозу и воспалений. В геле есть неагрессивные кислоты, которые помогают с отшелушиванием и регулируют выработку кожного сала. Центелла азиатская и зелёный чай дополнительно успокаивают.

Обновляющая пенка для умывания Bliss Mousse, Estetie

Пенка с фруктовыми кислотами, способная не только смыть остатки тяжёлого дня, но и стимулировать обновление кожи. Пребиотики в формуле средства помогают наладить микробиом и успокоить раздражения.

Пенка для умывания Avocado, Eden

Пенка для максимально глубокого, но при этом деликатного очищения на каждый день. В ней есть ниацинамид для сужения пор, молочная кислота для отшелушивания и сок алоэ в комбо с пантенолом для работы с раздражениями и покраснениями.

Пенка для микробиома, Laboratorium

Пенка для тех, кто активно пользуется ретинолом или кислотами. В составе — мягкие ПАВы, которые не подсушивают и так нуждающуюся в увлажнении кожу. Помогает сохранить и восстановить микробиом в период, когда он повреждён другими уходовыми средствами.

Пенка для умывания увлажняющая, Primaderma

Пенка, после которой кожа становится мягкой, матовой и увлажнённой. Среди активов — шалфей, цветок орхидеи, цветки ромашки, сок алоэ и мята. Такое сочетание позволяет совместить очищающие свойства и защиту гидролипидной мантии кожи.

Очищающий гель для умывания, De_Code

Главный герой состава — эфирное масло чайного дерева, обеспечивающее противовоспалительный эффект. Оно помогает в борьбе с акне, не даёт новым воспалениям испортить день и укрепляет защитный барьер кожи.