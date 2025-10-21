Россияне внезапно захотели стать готами. К такому выводу пришли аналитики сервиса CDEK.Shopping, чье исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что в октябре россияне пристрастились к готическому стилю — спрос на одежду и аксессуары в такой эстетике вырос на 198 процентов. Чаще всего покупатели приобретали кружевные платья и блузы черного цвета (рост на 145 процентов), кожаные корсеты и корсетные топы (112 процентов) и чокеры и украшения в стиле Vivienne Westwood (76 процентов).

Отмечается, что тренд на готический стиль объясняется популярностью сериала Уэнсдей.

Ранее были названы главные осенние тренды показов прошедших Недель моды. В моду вошли вещи, которые подчеркивают фигуру «песочные часы», и предметы гардероба с широкими плечами. Кроме того, популярность обрели одежда и аксессуары в жокейском стиле, а также платья и юбки с плиссировкой, которая имитирует платья греческих богинь.