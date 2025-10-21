Кайли Дженнер снялась в топе из карандашей для губ и мини-юбке из блесков

Модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер снялась в наряде из косметических средств. Бизнесвумен опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кайли Дженнер устроила фотосессию по случаю 10-летия своего косметического бренда Kylie Cosmetics. Модель примерила топ, который состоял из карандашей для губ. Звезда реалити-шоу также надела мини-юбку из блесков. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с коричневыми тенями, накладными ресницами и нюдовой помадой.

Недавно 28-летняя Кайли Дженнер организовала мероприятия по случаю новой коллекции своего бренда косметики Kylie Cosmetics. Модель появилась на вечеринке вместе с дочерью Сторми. Звезда реалити-шоу вышла в свет в парике с розовыми локонами и макияжем с нюдовыми тенями и помадой. Бизнесвумен надела латексное платье-миди с глубоким декольте и туфли на каблуках в тон.

До этого Кайли Дженнер презентовала в Instagram новую коллекцию косметических средств своего бренда. В рекламе звезда реалити-шоу предстала в стрингах без бюстгальтера. Модель также надела босоножки и корону. Бизнесвумен нанесли на все тело блестки и сделали макияж с серебристыми тенями, темно-коричневой помадой и накладными ресницами.