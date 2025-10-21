Как правильно подобрать средство для лица и тела осенью

Осенью кожа просит не столько плотных кремов, сколько продуманного жирового ухода. Писали об этом не раз, но что поделать: холодный воздух, отопление и ветер ускоряют трансэпидермальную потерю влаги, истончают липидный барьер и дают ту самую тусклость, сухость и неприятные ощущения в виде стягивания. Масла и масляные смеси отлично помогают закрыть влагу, смягчить шелушения и вернуть эластичность. Главное — выбрать правильный профиль жирных кислот, текстуру и способ нанесения — подробностями поделилась косметолог Ирина Головина.

Лицо: какие масла работают против сухости и тусклости

Для ежедневного сияния хорошо работают легкие стабильные масла с преобладанием мононенасыщенных кислот. Сквалан, жожоба, масло семян макадамии и пенника лугового (Meadowfoam seed oil) meadowfoam дают шелковый финиш и отлично «запечатывают» увлажняющие сыворотки.

«Если нужно ускорить обновление и выровнять тон, добавляйте точечно масло шиповника или облепихи в ночной уход. Они богаты провитамином А и омега−3 и омега−6, поэтому действуют как мягкая реставрация поверхности. Очень сухой и чувствительной коже стоит смотреть на масла с долей насыщенных кислот (ши, купуасу в составе бальзамов) — они плотнее и хорошо укрепляют барьер эпидермиса», — говорит эксперт.

Тело: когда хочется мягкости без липкости

Для тела удобны быстро впитывающиеся масла и бленды. Хорошая база — подсолнечное высокоолеиновое, виноградной косточки, миндальное, кунжутное. Они быстро выравнивают поверхность, уменьшают ощущение стянутости сразу после душа и не конфликтуют с одеждой. Если кожа доставляет больше неприятностей на голенях и локтях, ищите формулы с добавлением керамидов, стеролов и небольшого процента мочевины или молочной кислоты поверх масла, такой дуэт одновременно смягчает и улучшает удержание влаги. Для очень сухой кожи подойдут масляные кремы с окклюзией средней плотности, чтобы не оставлять пленку на весь день.

Как выбирать формулу грамотно

Смотрите не на «экзотику на этикетке», а на базу и стабильность формулы.

«Рафинированные масла нейтральнее по аромату и устойчивее к окислению, нерафинированные дают больше фитонутриентов, но быстрее портятся. Осенью и зимой удобнее бленды на основе устойчивых масел с антиоксидантами. Если кожа склонна к высыпаниям, берите легкие профили с высокой долей омега−9 и сквалана. Комедогенность, кстати, не абсолютный приговор, она зависит от всей формулы и вашего типа кожи. Аллергикам лучше избегать эфирных масел и холодного отжима цитрусовых для лица, днем они могут успешно давать совершенно ненужную фоточувствительность», — уверяет врач.

Как наносить, чтобы сработало

Масло само по себе особо не увлажняет, оно удерживает влагу. Поэтому сначала наносите водную фазу — тонер, термальную воду или сыворотку с глицерином и гиалуроновой кислотой, затем легкий крем и лишь потом 1–3 капли масла, растерев в ладонях. На тело — сразу после душа. Днем для лица берите самые легкие масла и микродозы, чтобы макияж не поплыл, а вот на ночь можно плотнее и точечно закрывать сухие зоны. Для гладкости без пленки смешайте каплю масла с порцией обычного крема в ладони и нанесите одним слоем.

Проверяйте стабильность и срок годности

У свежих масел нейтральный или мягкий ореховый запах и ровная текстура. Горчинка и мутность — признаки окисления. Храните в темном месте, закручивайте плотно, ориентируйтесь на 6–12 месяцев после вскрытия.

Начинайте с малого и наблюдайте — вводите новое масло по вечерам, отслеживайте отклик кожи в течение недели. Если есть раздражение или зуд, отменяйте. В активные дни ухода с кислотами и ретиноидами выбирайте простые бленды без эфирных добавок, чтобы не усилить чувствительность дермы и не спровоцировать высыпаний и покраснений.