Анна Курникова прогулялась в костюме птицы

Российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова прогулялась в необычном наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци сняли 44-летнюю спортсменку на улице во время семейного отдыха в Майами, США. Она предстала перед камерой в желтом костюме утенка в рамках подготовки к празднованию Хеллоуина.

Также супруга испанского певца Энрике Иглесиаса надела оранжевые сапоги и черные легинсы. При этом ее детей запечатлели в костюмах тыкв.

В августе стало известно о третьей беременности Анны Курниковой.