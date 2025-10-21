Актриса Дженнифер Лоуренс пришла на фестиваль в полупрозрачной юбке

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс появилась на публике в полупрозрачной юбке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

35-летняя Дженнифер Лоуренс стала гостьей кинофестиваля в Риме. Актриса выбрала для закрытого мероприятия серо-коричневый джемпер с декольте, который дополнила белой полупрозрачной юбкой в горошек и черными туфлями на каблуках. Артистка также надела серьги, часы и кольцо. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и бордовой помадой.

Накануне Дженнифер Лоуренс в телепередаче «Шоу Грэма Нортона» рассказала, как накормила своего коллегу Роберта Паттинсона едой из помойки, когда однажды вечером он навестил ее и спросил, есть ли у нее чем перекусить.

«Он идет в уборную, а у меня есть еда, но она уже в мусорном ведре. И вот, пока он был в ванной, я просто вытаскивала еду из мусорного ведра», — вспоминала она.

Когда Паттинсон расправился с едой, он спросил, нет ли у актрисы добавки. Тогда она призналась, откуда взяла еду.