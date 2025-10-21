Семь привычных процедур, которые портят ваши ногти

Кажется, что нет ничего проще, чем ухаживать за ногтями в домашних условиях. Да-да, не все ходят к мастерам и покрывают ногти гель-лаком. Кто-то делает маникюр дома, перед любимым сериалом. Только многие не учитывают, что привычные процедуры могут оставить после себя слабые, слоящиеся, деформированные и тонкие ногти. Восстанавливать потом их придется долго. Вместе с мастером ногтевого сервиса Елизаветой Егоровой, разбираем процедуры, которые со временем превратят ваши ногти в тонкий листик.

Использование металлической пилки

Раньше альтернативы не было, поэтому металлическая пилка была единственным способом подпилить ногти. Сейчас выбор огромен: стеклянные, керамические, лазерные, бумажные. Все они бережно относятся к ногтевой пластине и не повреждают покрытие.

«Железные пилки для домашнего маникюра — пережиток прошлого. Но многие к ним привыкли, поэтому не желают избавляться. Тем более, что пилят они потрясающе. Только металл грубо и неаккуратно спиливает ногти, часто приводит к их расслоению и ломкости. Правда, мастера по маникюру не могут обойтись без металлических пилок в работе с акриловыми или наращенными ногтями», — отмечает Елизавета.

Неправильное подпиливание ногтей

Вспомните, какие движения вы автоматически совершаете, когда подпиливаете ногти. Наверняка, двигаетесь из стороны в сторону, слегка нажимая на пилочку. Если да, то удивляться, почему у вас расслаиваются ногти, не стоит. Такие движения травмируют ногтевую пластину.

«Запомните правильный алгоритм подпиливания ногтей: только в одну сторону, но никак не туда-сюда. Если начали вправо, так и продолжайте, не меняя направление. В завершении обязательно проведите пилкой по ногтю сверху вниз. Такая процедура как бы „запечатывает“ кончики», — советует эксперт.

Стрижка ногтей «на сухую»

Даже, если у вас будут очень дорогие профессиональные маникюрные ножницы, к не распаренным ногтям с ними подходить не стоит. Сухие ногти довольно твердые, поэтому могут сразу не поддаться стрижке, соскользнуть, воткнуться в ложе, кутикулу или подушечку пальца. К тому же, на срезе могут появиться признаки расслаивания.

«Перед тем, как собраться стричь ногти, обязательно сделайте теплую ванночку. Можете добавить туда эфирные масла, соли, немного мыла. Размягченная ногтевая пластина гораздо лучше поддается ножницам. И заклинаю, не стригите вы свои ногти металлическими кусачками — это приводит к расслаиванию», — говорит Елизавета.

Слишком грубое обращение с кутикулой

Лучше вообще отказаться от обрезания кутикулы. Но если вам не нравится необрезной маникюр, хотя бы делайте это аккуратно.

«Не срезайте всю лишнюю кожицу, иначе она начнет нарастать еще больше. К тому же, чем больше вы убираете кутикулы, тем выше риск повредить капилляры. Ну и главное, если вы повредите основание ногтя, он может деформироваться. Поэтому все-таки в домашних условиях я бы рекомендовала использовать ремувер. Он размягчит кутикулу, она без труда снимется пушером или деревянной палочкой», — советует эксперт.

Игнорирование базы под лак

Если вы красите ногти дома, не забудьте приобрести и регулярно использовать базу под лак. Она поможет лаку дольше не облезать, защищает ногти от воздействия химии, не дает пигменту въестся и поменять естественный оттенок ногтевой пластины.

«Не стоит удивляться, что ваши ногти со временем стали желтыми после цветного покрытия. Все-таки лак может изменить натуральный цвет ногтя не в лучшую сторону», — предупреждает Елизавета.

Полировка ногтей

Понимаем, полировка ногтей с помощью специальных бафов делает ногти гладкими и блестящими. Но вы задумывались, каким образом достигается такой эффект?

«Одна сторона бафа довольно грубая. Она снимает верхний слой ногтя, травмируя его. Другая сторона мягкая. Она, как раз и полирует ноготь до блеска. Только вот постепенно ногтевая пластина истончается, становится более хрупкой и ломкой. Поэтому не увлекайтесь полировкой. Ограничьтесь процедурой раз в 4—6 недель», — отмечает эксперт.

Отсутствие масла для кутикулы

Хорошо, если вы несколько раз увлажняете кожу рук кремом и пользуетесь перчатками по время мытья посуды, уборки и других бытовых задач по дому. Но и этого не всегда бывает достаточно. Кутикула довольно быстро сохнет, что портит общий вид маникюра.