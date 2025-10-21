Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид опубликовала фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица была запечатлена на размещенном снимке в белом платье с открытой спиной. При этом звезда продемонстрировала частично обнаженное тело. В то же время стилисты собрали ее волосы в высокий пучок, продекорировав искусственной зеленью.

© Соцсети

Ранее в октябре Белла Хадид показала фото в нижнем белье Victoria's Secret. Манекенщица продемонстрировала фигуру в комплекте, состоящем из трусов с высокой талией и бюстгальтера на косточках.