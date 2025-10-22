Эмили Ратаковски и Барбара Палвин примерили нижнее белье Victoria's Secret

Модели Эмили Ратаковски и Барбара Палвин снялись в нижнем белье Victoria's Secret. Соответствующее фото появилось в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) новозеландской и британской топ-модели ирландского происхождения Стеллы Максвелл.

Знаменитости предстали на размещенном снимке в розовых комплектах. Так, Ратаковски позировала в кружевном бюстгальтере, а Палвин — в хлопковом изделии с фирменным принтом марки.

Поверх упомянутых предметов гардероба женщины надели халаты Victoria's Secret. При этом их волосы были завиты на крупные бигуди.

Ранее в октябре Белла Хадид опубликовала фото в нижнем белье Victoria's Secret. Манекенщица продемонстрировала фигуру в комплекте, состоящем из трусов с высокой талией и бюстгальтера на косточках.