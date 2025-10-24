Собираем осеннюю косметичку

Осень — идеальное время задуматься о смене косметических средств.

Защищаем лицо и тело

Недолгая задержка, и на горизонте замаячит суровая зима, поэтому важно подготовить кожу к грядущим испытаниям холодом и сухим воздухом помещений. Сейчас самое время включить в уход мощные антивозрастные компоненты, такие как пептиды, про- и пребиотики, а также дополнительные меры увлажнения и защиты.

Было бы отлично ввести в свой ежедневный уход пептиды. Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, обладающие способностью стимулировать выработку коллагена и эластина. Они помогают укрепить кожный барьер, что крайне актуально в холодное время года, когда кожа теряет способность противостоять внешним факторам. Плотный крем с пептидами, наносимый утром и вечером, послужит отличной защитой, снизив чувствительность кожи и предупредив образование морщин. Кроме того, сыворотка, которая наносится под крем и более глубокого проникает в клетки кожи.

© New Magazine

Обратите внимание на крем с про- или пребиотиками. Про- и пребиотики — это микроорганизмы и соединения, регулирующие микробиоту кожи, поддерживая её нормальное функционирование. Простуда, стресс и низкая температура ухудшают состояние кожи, провоцируя высыпания и воспаления. Косметика с пребиотиками восстановит баланс бактерий, укрепит иммунную систему кожи и предупредит нежелательные реакции. А еще подбираем правильные гели для умывания, которые не нарушают естесственный ph кожи.

Залог успеха красивой, гладкой и здоровой кожи лежит в увлажнении. Это то, в чем кожа нуждается ежедневно, вне сезонно. Алое вера — одно из лучших увлажняющих средств. Осенью кожа испытывает нехватку влаги, особенно при сухом воздухе помещений и постоянном отоплении. Продукция с алоэ поможет удержать влагу внутри кожи, избежать сухости и раздражений. Прекрасный выбор — сыворотка с высокой концентрацией алое, которую лучше всего комбинировать с увлажняющим кремом.

© New Magazine

Ко всему прочему, в холодное время года просит отдельного ухода кожа тела. Холод предъявляет особые требования к состоянию нашей кожи. Сухой воздух помещений, постоянное отопление, низкие температуры и контакт с холодной одеждой наносят значительный ущерб здоровью и внешнему виду кожи. Без должного ухода кожа тела становится сухой, грубой, уязвимой к раздражениям и шелушению. Жесткая вода также губительно сказывается на состоянии кожи тела. Поэтому необходимо наносить питательные и увлажняющие лосьоны и кремы.

© New Magazine

Против трещин и шелушений на руках и губах

Холод и сильный ветер нередко вызывают шелушение и трещины на губах. Важно позаботиться о дополнительной защите, использовав бальзамы и гигиенические помады с маслами, такими как миндальное, оливковое или касторовое. Они не только создадут надёжный барьер, но и окажут питательное и восстанавливающее действие.

© New Magazine

Структура крем-воска создана таким образом, чтобы длительно защищать руки от негативного влияния внешней среды. Высокое содержание масел и восков обеспечивает долгий увлажняющий эффект, уменьшает шелушение и потрескавшиеся участки кожи. Такая форма идеально подойдёт для частого использования, особенно в холодное время года.

А еще можно приобрести термотушь, которой нипочем будут перепады температуры.

© New Magazine

Защита волос

Агрессивные факторы окружающей среды — низкие температуры, холодный ветер и снег — сильно влияют на состояние волос. Лучшей профилактикой станут питательные и детокс-маски, богатые белковыми комплексами, маслами и витаминными комплексами. Такие маски восстанавливают поврежденные волосы, придают им блеск и гладкость, защищают от выпадения и сухости.

© New Magazine

Переходя на осенний уход, вы гарантируете своей коже полноценную защиту, позволяющую оставаться красивой и здоровой даже в самый суровый зимний сезон.