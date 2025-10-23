Битва стилей: Полина Диброва против Елены Товстик

Полина Диброва ушла от мужа к Роману Товстику — близкому другу семьи. В свою очередь, ради отношений с моделью Роман бросил Елену, родившую ему шестерых детей. История громких разводов, произошедших почти одновременно, привлекла публику. Теперь пользователи Сети обсуждают Полину и Елену, их личные жизни и выходы в свет. В беседе с сайтом «Страсти» стилист, топ-эксперт по моде, спикер бизнес-конференций, блогер, телеведущая Люси Пылаева заявила, что и Диброва, и Товстик — эффектные, ухоженные и уверенные в себе женщины с ярко выраженным чувством вкуса. Однако в модной битве знаменитостей Люси отдает предпочтение Полине: в её образах больше харизмы и уверенности.

Полина Диброва: спорт, блеск и уверенность

«Русоволосая, подтянутая и энергичная Полина давно освоила формулу собственного успеха. Бывшая мисс и опытная светская львица, она умеет сочетать спортивный шик и гламур и делает это с удовольствием. В повседневной жизни Диброва предпочитает удобство и динамику: легинсы, короткие топы, оверсайз-куртки, костюмы свободного кроя. Всё это подчёркивает её спортивную фигуру и активный образ жизни. На мероприятиях она превращается в настоящую диву — блестящие ткани, открытые плечи, глубокие разрезы и сочные цвета создают эффект роскоши и уверенности. Иногда Полина балансирует на грани «слишком», но именно это делает её стиль запоминающимся. Её не спутаешь ни с кем — она не боится быть яркой», — высказалась эксперт.

Елена Товстик: сдержанный шик и минимализм

По словам Люси, после громкого развода Елена открыла в себе новое дыхание. Она делает ставку не на демонстрацию фигуры, а на уверенность и внутренний стержень. В отличие от Полины, она не стремится привлекать внимание нарядом — её сила в сдержанности и гармонии. Товстик не делает моду частью своей публичной личности: в блоге она почти не демонстрирует образы, не подчеркивает стиль как инструмент самовыражения. Кажется, для неё это не приоритет, а просто часть образа жизни.

Кто выигрывает модную битву?

«Если судить по уровню трендов, обе далеки от модных экспериментов — ни Полина, ни Елена не гонятся за модной повесткой. Но именно Диброва превращает стиль в средство самопрезентации и уверенности. Она играет со светом, цветом, настроением, подаёт себя как звезду — и этим вызывает интерес публики. Товстик же остаётся более закрытой: её эстетика спокойна и уравновешена, но без драйва и медийной энергии, которая сегодня решает многое», — заявила Пылаева.

Подводя итоги, стилист пришла к выводу, что в модной дуэли победа достается Полине Дибровой. Её образы не всегда идеальны с точки зрения стилистики, зато в них есть харизма, уверенность и жизненная энергия, а это в моде, как и в жизни, порой значит больше, чем безупречный вкус.