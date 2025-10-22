Наоми Кэмпбелл похвасталась фигурой в мини-юбке

Супермодель 1990-х Наоми Кэмпбелл продемонстрировала фигуру в мини-юбке. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя Наоми Кэмпбелл снялась во время тренировки в зале. Супермодель стояла перед зеркалом в черном топе, мини-юбке в тон, белых кроссовках и перчатках. Звезда подиумов также надела браслеты и золотые кулоны. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и без косметики.

В начале октября Наоми Кэмпбелл стала героиней выпуска журнала Vogue Hong Kong. На обложке супермодель предстала в фиолетовом полупрозрачном кружевном боди с декольте, которое дополнила длинным пальто в тон и шелковой зеленой юбкой. Образ манекенщицы завершили остроносые туфли на каблуках, анклет и золотое ожерелье. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с блестящими тенями и помадой.

До этого Наоми Кэмпбелл подловили папарацци во время Недели моды в Милане. Супермодель заметили перед показом Dolce & Gabbana. Манекенщица вышла в свет в черном топе из прозрачного кружева, жакете, туфлях на каблуках и массивных солнцезащитных очках. Звезда подиумов появилась на публике с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле.