«Она на плохом пути». Дочь Ким Кардашьян раскритиковали в Сети

Дочь звезды реалити-шоу и модели Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста, Норт, раскритиковали за фото с тату на лице и грилзами. Комментарии опубликованы на сайте Page Six.

12-летняя Норт Уэст снялась с наклеенными татуировками на лице, на которых были изображены ее имя и звезда. Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста также надела черные грилзы, цветные контактные линзы и фейковый септум. Знаменитость позировала с косами и накладными ресницами.

Читатели Page Six не оценили образ девочки.

«Яблоко от яблони недалеко падает. Очень печально», «Она на плохом пути», «Бедный ребенок», «Эта бедная девочка выглядит такой потерянной», — писали интернет-пользователи.

В августе папарацци подловили Ким Кардашьян вместе с дочерью Норт после ужина в ресторане Pierluigi в Риме. Модель появилась на публике в черном платье-комбинации с прозрачным кружевом, босоножках на каблуках и украшении с крестом. Дочь звезды реалити-шоу выбрала черный корсет, мини-юбку с оборками, браслеты, массивные ботинки на платформе и сумку в форме сердца. Интернет-пользователи не оценили внешний вид девочки.