Дочь Трампа снялась с Ким Кардашьян в сияющей юбке

Дочь президента США Дональда Трампа, Иванка Трамп, поздравила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) модель и звезду реалити-шоу Ким Кардашьян с днем рождения.

© globallookpress

21 октября Ким Кардашьян исполнилось 45 лет. В честь такого события Иванка Трамп опубликовала совместное фото с моделью. Дочь президента США позировала в платье, состоящем из черного бархатного верха и серебристой сияющей юбки. Звезда реалити-шоу была запечатлена в черном облегающем макси-платье.

© Газета.Ru

«Люблю тебя, именинница-королева», — написала Иванка Трамп.

В конце сентября она опубликовала в личном блоге фото, где позировала в черном топе, который сочетала с мини-юбкой в тон, колготками и туфлями на каблуках. Бизнесвумен также надела золотой браслет и кольца. Дочь Трампа предстала перед камерой с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой на фоне небоскребов.

До этого Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер посетили мероприятие Michael Rubin's REFORM Alliance Casino Night, которое прошло в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Дочь президента США вышла в свет в серебристом платье Georges Hobeika Couture с глубоким декольте. Бизнесвумен добавила к образу черный клатч, кольца, браслет и серьги.