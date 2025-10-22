Ведущая Собчак снялась в костюме медсестры с Инстасамкой

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в костюме медсестры Дэрил Ханны из фильма Kill Bill снялась с рэпершой Инстасамкой. Исполнительница опубликовала видео в TikTok.

Ксения Собчак предстала перед камерой в белом халате, шапочке и с повязкой на глазу. Ей убрали волосы под головной убор и сделали макияж с коричневыми тенями и красной помадой. Инстасамка позировала в зеленом топе с цветочным принтом и джинсах. Знаменитости были запечатлены в больничной палате.

В конце сентября Инстасамка обвинила стилиста Николая Овечкина в краже около 3 млн рублей. По словам исполнительницы, Овечкин получил эту сумму от нее и команды на клип «BOSS». Средства были предназначены для рабочих расходов, но стилист, по словам Инстасамки, потратил их на личные нужды.

Блогерша добавила, что Овечкин вместо «авторского креатива» привлек посторонних людей, не согласовал это с Инстасамкой и пообещал им оплату от ее имени. В результате участники проекта вынуждены были вложить свои средства.

10 октября Николай Овечкин вернул Инстасамке якобы присвоенные им 3 млн рублей. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.

Ранее Ксения Собчак назвала спорный тренд с Недели моды в Милане.