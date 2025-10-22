Элизабет Херли раскрыла секрет удачных фото в купальнике

Голливудская актриса Элизабет Херли раскрыла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) секрет своих удачных фото в купальнике.

© globallookpress

60-летняя Элизабет Херли снялась в крошечном голубом бикини и солнцезащитных очках. На одном из кадров она лежала на диване, подняв ногу. Актриса призналась, что хорошо выходит на снимках в купальнике благодаря своей растяжке.

© Газета.Ru

«Мой секрет удачных фотографий в бикини? Растяжка! Если сомневаетесь, поднимите руки вверх или лягте для фото (и не забудьте про солнцезащитный крем)», — написала знаменитость.

21 апреля Элизабет Херли рассекретила роман с отцом певицы Майли Сайрус, Билли Рэйем. Артистка опубликовала фото в Instagram. Позже стало известно, что звезды могут пожениться.

«В глубине души она хочет разделить свою жизнь с кем-то и остепениться. Все говорят, что он может быть тем самым единственным, так что не удивляйтесь, если она снова выйдет замуж», — заявил собеседник издания The Sun.

Инсайдер рассказал, что Элизабет Херли и Билли Рэйя связывает много общего, в том числе хобби. По словам источника, певец своей энергетикой напоминает актрисе ее бывшего возлюбленного Шейна Уорна.