Ким Кардашьян засняли в мини-платье с золотым корсетом

Модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вышла в свет в мини-платье с золотым корсетом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

21 октября Ким Кардашьян исполнилось 45 лет. Модель отпраздновала свой юбилей в кабаре Crazy Horse в Париже. Звезда реалити-шоу выбрала для торжества архивное мини-платье с золотым корсетом из кутюрной коллекции Givenchy 1997 года. Бизнесвумен дополнила наряд золотыми босоножками на каблуках. Бизнесвумен уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж.

На прошлой неделе Ким Кардашьян стала гостьей гала-вечера Музея киноакадемии, который прошел в Лос-Анджелесе. Модель позировала перед камерами телесном макси-платье Maison Margiela с экстремально узким корсетом и маске. Звезда реалити-шоу добавила к образу колье с изумрудами и кольца. Позже бизнесвумен сняла маску и продемонстрировала укладку с кудрявыми волосами и макияж с черными стрелками.

Среди гостей мероприятия также были Деми Мур, Ева Лонгория, Хейли Бибер, Селена Гомес и Бенни Бланко, Кендалл Дженнер и другие звезды.