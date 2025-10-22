Эштон Кутчер пожаловался на свою красоту

Lenta.ru

Американский актер Эштон Кутчер пожаловался на свою привлекательную внешность. На эту тему он высказался на фестивале Comic Con, пишет Page Six.

Эштон Кутчер пожаловался на свою красоту
47-летняя знаменитость считает, что красота сильно повлияла на его актерскую карьеру.

«Каждая роль, которую ты получаешь, отчасти определяется твоей внешностью, верно? Это очень важная часть того, что ты вкладываешь в персонажа», — подчеркнул он.

По словам Кутчера, он упустил многие роли из-за своего внешнего вида.

«Есть роли, которые я получил благодаря своей внешности, а есть роли, которые я не получил из-за своей внешности. Иногда это расстраивает», — подытожил он.

