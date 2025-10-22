Идеальный образ — в один клик: в России запустили виртуальную примерочную DRESSCODE.AI

Шопинг без примерочной — теперь это реально. В Москве представили DRESSCODE.AI — умную технологию, которая подберёт идеальный образ из каталога магазина буквально по одному фото. Чтобы примерить платье или костюм, больше не нужно стоять в очереди в кабинки или тратить время и деньги на стилистов и подбор луков. Покупателю нужно просто сделать селфи, указать параметры фигуры — и искусственный интеллект покажет, как выбранные вещи выглядят именно на нем. Так, будто это снимок для модного журнала.

© пресс-служба Dresscode

Российская команда разработчиков представила DRESSCODE.AI — виртуальную примерочную, которая создаёт реалистичные образы всего за пару кликов. Чтобы увидеть, как платье или костюм будут смотреться на вас, достаточно сделать селфи и указать параметры фигуры. Искусственный интеллект подгонит вещи по размеру, форме тела и росту, а результат по качеству сравним с глянцевой фотосессией. Разработчики обучили систему на тысячах реальных фигур и сотнях тысяч предметов одежды — поэтому примерка выглядит максимально реалистично. DRESSCODE.AI - идеальное решение для российских фешен брендов и онлайн-ритейлеров. Технология позволяет кратно сократить возвраты товаров и увеличить средний чек.

Презентация технологии состоялась в ЦУМе 21 октября. В этот вечер там собралась вся модная Москва. Мероприятие посетили популярные бренды и fashion-инфлюенсеры: Карина Нигай, Катя Голден, Илья Давыдов, Мила Марсель, Виктория Андреянова, Александра Гапанович, Стейша, Рамон Паласиос-Фернандес, Никита Карстен, Алла Кутюр, Андрей Пономарев, Алина Кузнецова, Виктория Яценко.

© пресс-службой Dresscode

Главный модный department store России, где представлены новые коллекции более 800 мировых брендов, среди которых Dolce & Gabbana, Brunello Cucinelli, MVST, Bottega Veneta, Chloé, Giorgio Armani, Jil Sander, Dries Van Noten, Maison Margiela и другие, первым начал применять DRESSCODE.AI на своих площадках. Решение уже интегрировано в пункты выдачи заказов интернет-магазина tsum.ru.

«ЦУМ стремится создавать для клиентов не просто удобный, а по-настоящему персонализированный опыт шопинга. Для этого мы развиваем омниканальный подход, объединяя онлайн- и офлайн-пространства: интернет-магазин ЦУМа работает по всей стране, а в 13 крупных городах России действуют премиальные пункты выдачи заказов с возможностью оплаты после примерки. При этом доставка по Москве осуществляется в день заказа, а в другие города — уже на следующий день.

Запуск виртуальной примерочной — ещё один шаг к индивидуальному сервису, который ЦУМ предлагает клиентам. Технология учитывает особенности фигуры и позволяет увидеть, как вещи будут выглядеть ещё до визита в бутик. Это помогает сделать выбор быстрее и увереннее, а реальная примерка становится ещё приятнее. Сейчас виртуальная примерочная используется в персональных продажах, а в течение месяца сервис станет доступен в мобильном приложении», — прокомментировали в ЦУМе.

Главный редактор DRESSCODE Василий Максименко:

Для всех нас — это просто способ сделать жизнь немного красивее. Мы сейчас, по сути, живем в какой-то одной большой ленте социальной сети. Мы ее листаем, вокруг мелькает множество образов и часто просто нет времени остановиться и внимательно что-то рассмотреть. Наша технология виртуальной примерки как раз помогает сделать правильный выбор при минимальных усилиях. А если хочется – можно сразу же поделиться образом с друзьями. DRESSCODE – это про свободу самовыражения и про удовольствие от шопинга, которое начинается с одного фото.

Технология AI-примерки DRESSCODE открывает для ритейла новую главу: границы между офлайн и онлайн исчезают, а мода становится персональной и интерактивной. Технология показывает, что искусственный интеллект в fashion — это возможность выделить и подчеркнуть стиль и индивидуальность каждого человека.

Партнерами мероприятия выступили: натуральная косметика Zeitun, эксперт в области средств по уходу за полостью рта President, издательство “Бомбора”, компания Art of tea.