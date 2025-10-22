Звезда «Универа» вышла в свет в наряде почти за полмиллиона рублей

Российская актриса Мария Кожевникова вышла в свет в наряде почти за полмиллиона рублей. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, 40-летняя знаменитость появилась на публике в коричневых свободных брюках за 22 тысячи рублей, молочном лонгсливе за 11,5 тысячи рублей и кофейном жакете за 65 тысяч рублей.

Образ звезды сериала «Универ» украсила сумка Dior стоимостью 372,6 тысячи рублей. Общая цена всего образа составила 471,1 тысячи рублей.

Ранее в октябре Прохор Шаляпин раскрыл секрет появления джинсов за миллион рублей в гардеробе. 41-летний исполнитель появился на публике в указанных брюках из денима американского люксового бренда Chrome Hearts.