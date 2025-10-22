Наталья Водянова попала на обложку журнала Vogue

Супермодель Наталья Водянова стала героиней нового выпуска китайского журнала Vogue. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

43-летняя Наталья Водянова предстала перед камерой без бюстгальтера и топа. В рамках фотосессии супермодель продемонстрировала разные прически, которые сделал парикмахер Юджин Сулейман. На обложке звезда подиумов предстала с хвостом и макияжем с черной подводкой и бордовым блеском. Автором съемки выступил хореограф Пэт Богуславский, который впервые дебютировал как фотограф.

© Газета.ru

В начале октября Наталья Водянова посетила показ бренда Ermanno Scervino, который прошел в Милане. Супермодель появилась на публике в белом платье-комбинации с глубоким декольте, длинной шубе и черных сапогах. Манекенщица дополнила образ золотыми ожерельями. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками.

До этого Наталья Водянова организовала благотворительный гала-вечер фонда NAKED HEARTS FRANCE, который посетила шейха Катара Аль-Маясса. Супермодель выбрала для мероприятия алое макси-платье, состоящее из кружевного корсета и атласной юбки со шлейфом. Манекенщица дополнила образ украшениями с бриллиантами: серьгами, колье и кольцами. Завершением наряда стали сумка в тон и часы. Звезде подиумов уложили волосы в локоны и сделали макияж в нюдовых тонах.