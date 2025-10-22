Технолог рассказал, как поддержать лицо после косметолога

Технолог Нечаева: после чистки лица нужно отказаться от кислот и ретиноидов
После чистки лица необходимо отказаться от использования кислот и ретиноидов на несколько дней. Об этом «Газете.Ru» рассказала бьюти-технолог и косметолог сети салонов «Абрикосик» Анна Нечаева.
«Чтобы результат от чистки сохранялся как можно дольше, нужно правильно ухаживать за кожей после нее. На несколько дней из своего привычного ухода необходимо исключить кислоты и ретиноиды, оставив только увлажнение», — заявила эксперт.
Нечаева рассказала, что после процедуры нужно обязательно использовать средства с SPF-защитой. По ее словам, для того чтобы поры дольше оставались чистыми, нужно собирать выделяющееся кожное сало ватным диском, смоченным в увлажняющем тонике.
«Может показаться, что кожа стала сильнее жирниться, но на самом деле себум просто легче выходит, потому что сальные пробки удалены», — пояснила технолог.
Нечаева также обратила внимание, что чистка должна быть комбинированной.
«Протокол такой: подготавливающий пилинг, ручная чистка без использования железных инструментов, запечатывающий пилинг. Таким образом специалист решает сразу несколько проблем: сужает поры, избавляет от постакне и пигментации, уменьшает жирность, стимулирует выработку коллагена», — рассказала она.
Нечаева заявила, что после аппаратных процедур обязательно нужно использовать солнцезащитные средства и по мере необходимости обрабатывать травмированные зоны водным раствором хлоргексидина, а вечером использовать увлажняющие кремы или сыворотки.
По ее словам, после процедур у косметолога лучше не использовать декоративную косметику и обязательно регулярно очищать кожу, используя мягкие средства (пенки и гели). Она посоветовала умываться теплой водой утром и вечером, избегая чрезмерного механического воздействия, которое может травмировать чувствительную кожу.
Тем, кто использует активные компоненты, Нечаева рекомендовала придерживаться схемы чередования в вечернем уходе.
«Например, в первый день можно использовать подходящее вам средство с кислотами — они помогут избавиться от жирности, комедонов, розацеа, пигментации. На следующий день заменяете его средством с ретиноидами — они помогают держать кожу в тонусе, борются с признаками старения и другими проблемами. И на третий день даем коже отдохнуть — увлажняем и питаем ее», — поделилась технолог.
Нечаева рассказала, что сохранить эффект после аппаратного массажа поможет прохладный душ в течение первых нескольких дней после процедуры. Она также рекомендовала не употреблять тяжелую или жирную пищу сразу после массажа и воздержаться от посещения саун, бань и горячих ванн в первые дни. Помимо этого, необходимо использовать увлажняющий крем для тела и защиту от ультрафиолетового излучения.
Эксперт обратила внимание на важность сбалансированного питания и употребления достаточного количества воды.
«Не забывайте питаться сбалансированно, исключив продукты, провоцирующие воспаления и задерживающие жидкость в организме (соленья, сладкое, мучное). А также важно пить достаточное количество воды, так как обильное питье поддерживает гидратацию сосудов, облегчая работу сердца. Вода растворяет токсины и выводит их естественным путем через почки и кожу. Еще один очевидный плюс — гидратация улучшает эластичность и упругость кожи, уменьшая риск появления морщин и дряблости», — объяснила Нечаева.
