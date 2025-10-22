Технолог рассказал, как поддержать лицо после косметолога

После чистки лица необходимо отказаться от использования кислот и ретиноидов на несколько дней. Об этом «Газете.Ru» рассказала бьюти-технолог и косметолог сети салонов «Абрикосик» Анна Нечаева.

© Freepik

«Чтобы результат от чистки сохранялся как можно дольше, нужно правильно ухаживать за кожей после нее. На несколько дней из своего привычного ухода необходимо исключить кислоты и ретиноиды, оставив только увлажнение», — заявила эксперт.

Нечаева рассказала, что после процедуры нужно обязательно использовать средства с SPF-защитой. По ее словам, для того чтобы поры дольше оставались чистыми, нужно собирать выделяющееся кожное сало ватным диском, смоченным в увлажняющем тонике.

«Может показаться, что кожа стала сильнее жирниться, но на самом деле себум просто легче выходит, потому что сальные пробки удалены», — пояснила технолог.

Нечаева также обратила внимание, что чистка должна быть комбинированной.

«Протокол такой: подготавливающий пилинг, ручная чистка без использования железных инструментов, запечатывающий пилинг. Таким образом специалист решает сразу несколько проблем: сужает поры, избавляет от постакне и пигментации, уменьшает жирность, стимулирует выработку коллагена», — рассказала она.

Нечаева заявила, что после аппаратных процедур обязательно нужно использовать солнцезащитные средства и по мере необходимости обрабатывать травмированные зоны водным раствором хлоргексидина, а вечером использовать увлажняющие кремы или сыворотки.

По ее словам, после процедур у косметолога лучше не использовать декоративную косметику и обязательно регулярно очищать кожу, используя мягкие средства (пенки и гели). Она посоветовала умываться теплой водой утром и вечером, избегая чрезмерного механического воздействия, которое может травмировать чувствительную кожу.

Тем, кто использует активные компоненты, Нечаева рекомендовала придерживаться схемы чередования в вечернем уходе.

«Например, в первый день можно использовать подходящее вам средство с кислотами — они помогут избавиться от жирности, комедонов, розацеа, пигментации. На следующий день заменяете его средством с ретиноидами — они помогают держать кожу в тонусе, борются с признаками старения и другими проблемами. И на третий день даем коже отдохнуть — увлажняем и питаем ее», — поделилась технолог.

Нечаева рассказала, что сохранить эффект после аппаратного массажа поможет прохладный душ в течение первых нескольких дней после процедуры. Она также рекомендовала не употреблять тяжелую или жирную пищу сразу после массажа и воздержаться от посещения саун, бань и горячих ванн в первые дни. Помимо этого, необходимо использовать увлажняющий крем для тела и защиту от ультрафиолетового излучения.

Эксперт обратила внимание на важность сбалансированного питания и употребления достаточного количества воды.

«Не забывайте питаться сбалансированно, исключив продукты, провоцирующие воспаления и задерживающие жидкость в организме (соленья, сладкое, мучное). А также важно пить достаточное количество воды, так как обильное питье поддерживает гидратацию сосудов, облегчая работу сердца. Вода растворяет токсины и выводит их естественным путем через почки и кожу. Еще один очевидный плюс — гидратация улучшает эластичность и упругость кожи, уменьшая риск появления морщин и дряблости», — объяснила Нечаева.

