Депутат раскритиковал тех, кто злоупотребляет пластическими операциями

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев в эфире радио Sputnik заявил, что в погоне за искусственной красотой не нужно чрезмерно увлекаться пластическими операциями и доводить ситуацию до абсурда.

«Я против появления отдельного вида гуманоидов, когда у всех одинаковые губы, скулы и носы. Стоят десять человек в ряд, непонятно кто старше, кто мать и кто сестра, а на самом деле они вовсе не родственники. Если в каких-то моментах действительно требуется вмешательство косметолога, то пожалуйста, но без перебора», - поделился своим мнением Хамзаев.

По его словам, с точки зрения психологии постоянные попытки улучшить внешность можно назвать болезнью.