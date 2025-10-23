Визажисты поделились секретами красивых губ

Нанесение помады кисточкой поможет визуально увеличить губы, а также сделать их более четкими и натуральными. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных визажистов.

Можно немного выйти за контур, однако, не более чем на 1-2 мм, чтобы губы не выглядели неестественными и карикатурными.

«Зрительно увеличить губы можно с помощью бликов, сделанных более светлой помадой. На верхнюю половинку — один блик, на нижнюю — два. Выбирайте светлые пастельные оттенки», — добавили в сообщении.

Эксперты также советуют не забывать подготавливать губы к макияжу и наносить немного увлажняющего средства или профессиональную основу под помаду. Для повышения стойкости покрытия можно припудрить губы.

Преподаватель макияжа, визажист-стилист Диана Трость до этого говорила, что для создания идеальных губ перед нанесением помады важно их увлажнить и использовать карандаш в качестве базы. По ее словам, карандаш станет барьером и не позволит матовой помаде подсушивать кожу, а увлажняющей — растекаться по контуру. Она посоветовала сначала обвести контур, а после — закрасить карандашом всю поверхность губ. Поверх можно нанести помаду в тон с помощью кисти.