Топ правил, как выбрать стильный галстук

Незаменимому атрибуту офисного стиля исполнилось 101 год! «Вечерняя Москва» пообщалась с частным стилистом, историком моды Ксенией Кожемяк и узнала, как сейчас правильно носить аксессуар.

© Freepik

Первый прототип галстука появился еще в 220 году до нашей эры в Древнем Китае. Однако образец современного аксессуара был запатентован 101 год назад американским бизнесменом Джесси Лангсдорфом. Он создал конструкцию «идеального галстука», разрезав галстучный платок по диагонали и сшив три отрезка под углом 45 градусов. Сегодня существует несколько видов: стандартный длинный шириной до 15 сантиметров, узкий шириной до 6 сантиметров, «киппер» — яркий, с крупными принтами. Они могут быть как однотонными, так и с рисунком — от полоски до сложных узоров. Сочетание галстука с костюмом — одна из самых сложных задач. Не каждый знает, как носить его правильно.

В тренде акцентные галс туки, которые могут даже контрастировать с принтом рубашки, отличаясь от нее и цветом, и узором. Это сложный тренд, требующий умения комбинировать, казалось бы, несочетаемые вещи. Наряду с этим есть классическое правило: галстук может быть в тон костюму, обуви, носкам или, реже, карманному платку. Но чаще он выступает самостоятельным акцентом в образе.

Чтобы запомниться

Для неформальных мероприятий можно выбрать смелые цвета: бирюзовый, терракотовый, лавандовый, бордовый, изумрудный. Эти оттенки привлекают внимание и позволяют экспериментировать с образом. К однотонному костюму в базовых оттенках можно надеть галстук не просто яркого, но и неожиданного цвета. Малиновый, сиреневый — такие варианты будут смотреться эффектно.

Дополнить образ

Существует множество аксессуаров для галстуков, например, зажим, булавка, цепочка, держатель воротника. Они не только выполняют практические функции, но и помогают создать законченный образ, демонстрируя внимание к деталям и понимание стиля.

Может даже согреть

Играет роль и материал. Шелк подчеркивает статус, шерсть добавляет солидности в деловом общении, хлопок и лен обеспечивают комфорт, а бархат и велюр придают образу праздничную торжественность. Правильный выбор ткани так же важен, как цвет или узор.

Сколько сантиметров?

Классический костюм, даже современного покроя, обязывает соблюдать некоторые каноны, и один из них — длина галстука. Стандартные галстуки в развязанном виде имеют длину 125–145 сантиметров. Существуют и ультрадлинные модели, до 180 сантиметров, но это редкость. По этикету правильно завязанный галстук доходит до ремня или немного заходит на пряжку острым концом.

Выбрать цвет

Не существует универсального цвета галстука для всех мероприятий. Для строгого делового стиля подойдут темные оттенки: черный, темно-синий, темно-бордовый, темно-зеленый, графитово-серый и темно-коричневый. Эти цвета идеальны для официальных событий. Они не отвлекают внимание, подчеркивая серьезность намерений, и сочетаются с костюмами любых темных оттенков. Для классического стиля также допустимы сдержанные узоры: диагональная полоска или мелкий горох.

Под любое настроение

Существует более 100 способов завязывания галстука, однако на практике используются 10–15 узлов — этого арсенала достаточно для создания образов: от строгого делового до неформального стиля.

Самые дорогие

Стоимость галстука может достигать даже нескольких десятков тысяч долларов! Некоторые модели аксессуара содержат в составе золотые и платиновые нити, что превращает такие галстуки в настоящие произведения ювелирного искусства.

Знак силы

На международных форумах и саммитах политики нередко используют галстуки как элемент своего стиля. Президент России Владимир Путин для международных встреч отдает предпочтение красным галстукам — это воспринимается как признак уверенности и силы. В остальных случаях глава страны предпочитает более спокойные синие тона. Американский лидер Дональд Трамп выбирает провокационные, яркие цвета: желтый, золотой, фиолетовый, что подчеркивает его дерзость. А вот президент Франции Эмманюэль Макрон предпочитает скучные и пассивные оттенки.

Как завязать

Исходное положение

Расположите галстук вокруг воротника так, чтобы широкий конец был справа и свисал примерно на 30 см ниже узкого конца. Шов галстука должен быть снаружи.

Первый нахлест

Широкий конец заведите поверх узкого налево. Правой рукой зафиксируйте место перекрещивания.

Сделайте петлю

Широкий конец пропустите снизу вверх в образовавшуюся петлю у шеи. После этого вытащите его влево.

Завершите узел

Теперь оберните широкий конец вокруг передней части узла справа налево. Снова проденьте его в узел снизу вверх.

Осталось лишь поправить

Аккуратно затяните узел, потянув за широкий конец. Придерживайте узел, чтобы он не распустился. Подвиньте узел вверх, к воротнику, и заправьте узкий конец в петельку на изнанке галстука. Поправьте узел и воротник.