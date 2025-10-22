Внучка Александра Маслякова поделилась снимком в дерзком корсете

Единственная внучка легендарного телеведущего Александра Маслякова нечасто радует подписчиков своими новыми фотографиями. Личный блог 19-летней Таисии насчитывает около 10 тысяч фолловеров. Сегодня девушка решилась на редкое исключение — она поделилась снимком, сделанным в зеркале.

© WomanHit.ru - МК

Перед подписчиками внучка звезды «Клуба веселых и находчивых» предстала в черном корсете с цветочным принтом. Наряд в выгодном свете подчеркнул фигуру девушки. В качестве аксессуаров она предпочла лишь несколько едва заметных и минималистичных браслетов. Таисия не стала подписывать столь эффектный кадр — опубликованное ею фото, впрочем, говорит само за себя.

© Соцсети

Таисия Маслякова появилась на свет 19 августа 2006 года. Отец девушки — телеведущий Александр Масляков-младший, а мать — журналистка Ангелина Мармеладова. Звездная дочь и внучка учится в МГИМО. Таисия выбрала факультет управления и политики.

Напомним, Александр Масляков отошел в мир иной в сентябре прошлого года. Причиной смерти легендарного телеведущего стала опухоль легких. Свои последние дни он провел под пристальным вниманием врачей отделения паллиативной помощи.