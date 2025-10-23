Белла Хадид пришла на свадьбу сестры без бюстгальтера и обуви

Американская манекенщица палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном виде пришла на свадьбу старшей сестры, модельера Аланы Хадид. Соответствующие фото публикует Vogue.

29-летняя супермодель выбрала для торжественной церемонии зеленое платье с V-образным декольте и оборками на юбке. Однако на размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера и обуви. В то же время звезда дополнила свой образ массивными широкими браслетами и нюдовым макияжем.

Ее 29-летняя сестра, модель Джиджи Хадид, в свою очередь, предпочла облегающее платье того же цвета, но более скромного фасона. Оно было дополнено высоким горлом и длинными рукавами, а также на нем отсутствовали вырезы.

В мае стало известно еще об одной родственнице Беллы и Джиджи Хадид. Сообщалось, что манекенщицы начали общаться со сводной сестрой Айдан Никс в конце 2023 года.