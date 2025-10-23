Внешность 65-летнего Антонио Бандераса удивила общественность

Внешность испанского актера Антонио Бандераса на свадьбе дочери Стеллы удивила общественность. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

65-летняя знаменитость в черном смокинге и белой рубашке посетил торжество, которое состоялось в Испании. На размещенных кадрах мужчина держал в руках бокал с вином.

Пользователи сети оценили моложавый внешний вид телезвезды, о чем принялись писать под опубликованными в соцсетях снимками.

«С каждым годом он выглядит все лучше», «Антонио все еще выглядит шикарно», «Прекрасный мужчина», «Вау, он выглядит просто супер!» — писали восторженные фанаты.

