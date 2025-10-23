Что нужно знать, если вы хотите увеличить грудь

У грудных имплантов нет срока годности, а стоимость процедуры зависит от их качества и сложности операции. Об этом пластический хирург Софья Абдулаева рассказала News.ru.

После установки имплантов пациентке достаточно проходить ежегодное УЗИ для исключения риска разрыва, а не менять их каждые 5-10 лет, как думают многие. Процедура безопасна, так как изделия проходят множество проверок и к каждому прилагается руководство с серийным номером и наименованием производителя.

Врач напомнила, что нерожавшие женщины с небольшим количеством ткани не смогут сразу установить крупный имплант. Сначала нужно ввести изделие соизмеримой ширины, а через пару лет повторить процедуру, увеличив размер. Импланты могут затруднить выявление рака при маммографии, но не влияют на риск его возникновения.

Грудь может обвиснуть из-за неправильного выбранного объёма, естественных возрастных изменений, колебаний веса, беременности и других причин. Большую роль играют положение молочной железы и упругость кожи.

По словам Софьи Абдулаевой, маммопластику назначают и мужчинам при атрофии мышечной ткани. Хирургическое вмешательство производится не только для изменения внешнего вида, но и для восстановления после травм. Операция также рекомендуется при синдроме Поланда — врождённого отсутствия или недоразвития большой грудной мышцы.