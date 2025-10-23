Кристина Агилера предстала в образе парижанки

Кристина Агилера известна своей любовью к экспериментам со стилем. На заре карьеры она предпочитала смелые и дерзкие образы, затем ее откровенные аутфиты сменились на ретро-наряды, а сейчас поп-звезда выбирает женственно-сексуальный стиль.

Так, в новой фотосессии Кристина предстала в изысканном мини-платье. Облегающий наряд подчеркнул стройную и миниатюрную фигуру певицы. На голове у звезды был черный берет. На другом фото исполнительница хита «Hurt» была в пышных перьях и том же берете.

Изящный и игривый образ парижанки она выбрала не просто так — сейчас Агилера пребывает в столице Франции. Видимо, атмосфера самого романтичного города мира вдохновила артистку на эти fashion-эксперименты.

«Эмили в Париже? Нет, 'Кристина в Париже», «Ты великолепна», «Ты круто выглядишь в любом образе», — написали фолловеры Кристины.

Также Агилеру сравнили с культовой героиней Бонни из криминальной драмы «Бонни и Клайд» — исполнительница роли Фэй Данауэй носила аналогичный берет.