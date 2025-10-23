Знаменитая русская мошенница вышла в свет в наряде с откровенным разрезом

Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на сотни тысяч долларов, вышла в свет в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

34-летняя аферистка, называющая себя Анной Делви, предстала перед камерами с тюремным браслетом, а также в остроносых туфлях и облегающем черном платье. На размещенном кадре видно, что изделие оформлено подчеркивающими грудь чашками и оголяющим бедро высоким разрезом.

© Соцсети

При этом Делви подобрала к своему наряду небольшую вельветовую сумку. Нюдовый макияж, аккуратная прическа и золотая цепь с подвеской в виде креста завершили образ преступницы.

В сентябре Делви приняла участие в показе дизайнера Елены Велес. Тогда аферистка прошлась по подиуму без штанов.