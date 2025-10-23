Виктория Бекхэм призналась, что носила поддельную дизайнерскую сумку

Дизайнер Виктория Бекхэм в подкасте Call Her Daddy призналась, что ходила с поддельной сумкой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

© Газета.Ru

Виктория Бекхэм во время просмотра своих архивных фото вспомнила, как в 2004 году вышла на публику с фейковым аксессуаром. Тогда папарацци засняли их с футболистом Дэвидом Бекхэмом во время шопинга в Лондоне. Дизайнер держала в руках белую сумку Louis Vuitton c черной надписью.

«Это была не сумка Louis Vuitton. Это была подделка. И Марк Джейкобс, креативный директор Louis Vuitton, связался со мной, увидев эту фотографию. Он тогда сказал: «Я пришлю тебе оригинал». Это была ехидная шутка», — вспомнила знаменитость.

На днях 51-летняя Виктория Бэкхем стала одной из героинь нового выпуска испанского журнала ELLE. Дизайнер предстала перед камерой в черном полупрозрачном платье с глубоким декольте, которое дополнили босоножки на каблуках в тон и массивный золотой браслет. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж с черной подводкой. Жена Дэвида Бекхэма сидела на кожаном диване перед фотографом.