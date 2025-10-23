Неочевидные секреты использования скрабов и пилингов

В погоне за нежностью и гладкостью кожи мы порой благополучно забываем, что скрабы и пилинги работают лучше, когда у них есть полноценный сценарий использования, а не только модная баночка на бортике ванны. Речь о тонкостях: влажность кожи, порядок слоев, время контакта и даже температура воды. Косметолог Ирина Созинова рассказала о неочевидных секретах эксфолиации, которые помогут получить ровную кожу и сияние без раздражения.

Буфер и время контакта

Для лица с чувствительной кожей используйте прием короткого контакта. Нанесите кислотный пилинг на влажную кожу после тонкого слоя увлажняющей сыворотки на глицерине или гиалуроновой кислоте. Держите 3–5 минут и смойте прохладной водой.

«Сыворотка работает как мягкий буфер, снижает жжение и при этом не мешает обновлению. Для тела с кератозом на плечах и бедрах оставляйте молочную или глюконолактоновую кислоту до 10 минут в душе, затем тщательно смывайте», — объясняет эксперт.

Скраб на увлажненную кожу и только после очищения

Механические скрабы мягче, когда кожа слегка распарена и уже очищена гелем или другим моющим средством. Так гранулы скользят, а не царапают. Движения должны быть короткие и легкие, без давления. Для тела гранулы сахара подходят обычно лучше, чем соль, он растворяется быстрее и меньше сушит. Для лица избегайте формул с крупной абразивностью — молотая косточка абрикоса более уместна для пяток, а не для щек.

Комбо для тела работает лучше

Сначала хороша химия, потом — механика.

«На проблемные зоны нанесите лосьон с молочной кислотой и мочевиной или гель с салициловой кислотой, подождите несколько минут, затем пройдитесь мягким сахарным скрабом. Кератиновые пробки размягчатся, и скраб снимет ровно то, что уже готово уйти. Завершите душ маслом или кремом с керамидами и скваланом. Так вы одновременно обновите и увлажните покровы. Для шеи и декольте ограничьтесь только химическим этапом, механика там лишняя», — советует врач.

Правильная ротация и совместимость с активами

Пилинги и ретиноиды дружат так себе, поэтому сочетать их в один раз точно не стоит. Чередуйте: в понедельник и четверг — кислоты, во вторник и пятницу — ретиноид, остальное время — восстановление. В дни с кислотами используйте мягкий крем с ниацинамидом или пантенолом, а чистый L-аскорбиновый витамин C переносите на утро и без кислот накануне. После пилинга всегда наносите SPF, даже в пасмурный день. Для тела в холодный сезон держите частоту два раза в неделю, иначе получите шелушение вместо желаемого «шелка».

Помните о безопасности

Не используйте пилинги при активных дерматитах, свежем загаре, трещинах и после агрессивной депиляции. Новое средство тестируйте на участке за ухом или на внутренней стороне предплечья: при жжении и стойком покраснении сразу смойте и сделайте паузу в применении эксфолиантов. Ваша задача — не стереть верхний слой кожи, а научить ее обновляться ровно и комфортно.