Жена Александра Петрова вышла в свет в корсете и мини-юбке

Жена актера Александра Петрова Виктория показала фигуру в корсете и мини-юбке. Девушка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Александр Петров и Виктория посетили премьеру фильма «Горыныч», которая прошла 22 октября в Москве. Жена актера вышла в свет в корсете с кружевом, мини-юбке и жакете. Она добавила к образу кольцо с бриллиантом, колготки и черные кожаные сапоги на каблуках. Девушке уложили волосы в локоны и сделали макияж. Александр Петров выбрал белый лонгслив и черный костюм.

Пара официально зарегистрировала отношения 10 сентября 2023 года. Петров тогда удивил поклонников. С 2020 года актер состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской, и они не объявляли о расставании. Поэтому видео из ЗАГСа с другой девушкой, которое выложил в соцсетях артист, вызвало недоумение у его фанатов.

Позже стало известно, что избранница звезды «Метода» Виктория Антонова (в девичестве. — Газета.Ru) работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК) и пара познакомилась случайно на улице.

Мать актера заявляла, что невестка — именно та девушка, о которой мечтал сын, и она довольна его выбором.