Как подготовить натуральный мех к сезону: правила ухода и эксплуатации

Осенняя подготовка шубы — это не ритуал на всякий случай, когда вам нечем заняться в ненастный осенний вечер, а страховка от свалявшегося меха, залысин и не сказать, чтобы самого приятного запаха шкафа. Чтобы шуба выглядела дорого и служила долго, важно соблюдать довольно простые правил. Они работают для норки, соболя, песца, каракуля и мутоновой овчины с нюансами по типу меха.

Проветривание и пробуждение меха

Снимите чехол, встряхните вещь и дайте ей подышать на широких плечиках сутки в комнате без повышенной влажности и прямых солнечных лучей. Расправьте ворс ладонью по направлению роста, узкие участки пройдите мягкой щеткой с натуральной щетиной. Для длинноворсового меха добавьте короткие встряхивания, чтобы хвостовые волоски легли воздушно. Легкая «баня» из влажного полотенца на батарее в соседней комнате допустима, но саму шубу держите подальше от тепла.

Осмотр и мелкий ремонт до выхода

Проверьте плечи, ворот и петли — это зоны нагрузки. Лопнувшие стежки и ослабленные петельки подшейте сразу, чтобы не порвать шкурку на ходу. Осмотрите подол и рукава — если ворс свалян, аккуратно разрыхлите его щеткой. Лайфхак для мятой подкладки: подвесьте шубу и подайте пар из отпаривателя на расстоянии вытянутой руки, закрыв мех хлопковой тканью. Клапаны и карманы прогладьте через ткань. Горячий утюг к коже не прижимайте, это может ее безнадежно испортить.

Чистота и нейтрализация запахов

Пыль убирайте мягкой щеткой. Мелкие бытовые пятна на подкладке точечно промокните раствором мягкого шампуня и воды, затем вытрите сухой тканью. На сам мех чистящие средства не наносите. Запах шкафа снимет проветривание и пакетик с кедровой стружкой в чехле, а вот флакон духов держите подальше — спирт и масла пересушивают волос и кожу, из-за этого ворс ломается. Если есть старые пятна или плешивые места, не экспериментируйте с порошками, раз в сезон полезна профессиональная чистка в меховом ателье с полноценной жировой пропиткой кожи.

Хранение в городе и в дороге

Используйте только широкие анатомические плечики, чтобы не «набить» бугры. Чехол выбирайте дышащий из хлопка или спанбонда, полиэтилен запрещен. В шкафу нужен воздух, поскольку тесная связка плечом к плечу испортит ворс. Оптимальная влажность около сорока пяти процентов, температура прохладная. Моль и кожееды не любят чистоту и движение воздуха, поэтому периодически шевелите плечики, а в чехол положите кедр, лаванду или платяные пластины с нейтральным запахом. Для поездок используйте длинный дорожный чехол и отдельное место в машине, чтобы не мять низ.

Эксплуатация без сюрпризов

Если вы попали под мокрый снег или морось (не такая уж редкая ситуация в нашем климате) — стряхните капли, дайте шубе стечь на плечиках, сушите при комнатной температуре. Помните, что фен и батарея под строгим запретом! После высыхания пройдитесь щеткой по росту ворса. Сумку носите на длинном ремне и меняйте плечо, чтобы не протирать мех. Для длинноворсового песца и лисы избегайте цепких украшений и грубой ткани шарфов, для норки и соболя главное — не пересушивать, иначе появится матовость.