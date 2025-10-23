Ким Кардашьян вышла на публику в прозрачном платье

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян появилась на публике в «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили Ким Кардашьян 22 октября на вечеринке, которую устроил фотограф Мерт Алас, в Лондоне. 45-летняя звезда реалити-шоу выбрала для закрытого мероприятия прозрачное мини-платье без бюстгальтера. Модель также надела капроновые колготки, лаковые босоножки на каблуках и чокер. Бизнесвумен уложили волосы в косы и сделали вечерний макияж с накладными ресницами, розовыми румянами и нюдовой помадой.

На прошлой неделе Ким Кардашьян стала гостьей гала-вечера Музея киноакадемии, который прошел в Лос-Анджелесе. Модель позировала перед камерами телесном макси-платье Maison Margiela с экстремально узким корсетом и маске. Звезда реалити-шоу добавила к образу колье с изумрудами и кольца. Позже бизнесвумен сняла маску и продемонстрировала укладку с кудрявыми волосами и макияж с черными стрелками.

Среди гостей мероприятия также были Деми Мур, Ева Лонгория, Хейли Бибер, Селена Гомес и Бенни Бланко, Кендалл Дженнер и другие звезды.