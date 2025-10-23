Все, что нужно знать о ботоксе для волос

В первом квартале 2024 года спрос на средства для ухода за волосами вырос в 2,5 раза. И если в 2023-м россияне в основном покупали продукцию массмаркета, то теперь все чаще делают выбор в пользу профессиональных средств. Уход за волосами становится одним из главных направлений в бьюти-сфере, и особое место в нем занимает ботокс для волос. Подробно об этой процедуре — в материале «Ленты.ру».

Что такое ботокс для волос

Ботокс для волос — это маркетинговое название профессиональных составов, которые заполняют поврежденные участки волоса смесью активных компонентов. Сразу уточним: к медицинскому ботулотоксину, который используют в косметологии, эта процедура не имеет никакого отношения.

По словам колориста, чемпиона мира и Европы по парикмахерскому искусству Елены Жаровой, обычно в таких составах присутствуют:

аминокислоты и протеины (например, кератин, коллаген, шелковые или пшеничные протеины);

масла и питательные экстракты;

пантенол, гиалуроновая кислота, витамины;

пленкообразующие и запечатывающие полимеры.

Принцип действия ботокса для волос

«Процедура заключается в нанесении специального состава, который глубоко проникает в структуру волоса и заполняет поврежденные участки, — объясняет «Ленте.ру» эксперт. — Активные компоненты укрепляют стержень волоса изнутри, делая его более эластичным и прочным».

Состав наносят на пряди с небольшим отступом от корней. Под воздействием тепла или закрепляющей маски компоненты проникают глубоко в структуру волоса и заполняют пустоты, делая их более гладкими и послушными. В результате локоны приобретают здоровый вид, становятся мягкими и блестящими.

Виды ботокса для волос

Сегодня существует несколько методик этой процедуры, и выбор зависит от состояния волос и желаемого результата.

Холодный ботокс

Что это. В этом случае процедура заключается в нанесении активного состава на пряди с последующей фиксацией другим средством.

Кому подходит. Такой вариант подходит обладательницам сухих, тусклых, сильно поврежденных или окрашенных волос. Уже после первой процедуры локоны приобретают здоровый вид и ухоженность.

Горячий ботокс

Что это. Здесь состав наносят так же, но затем мастер дополнительно фиксирует результат утюжком. Благодаря теплу активные вещества глубже внедряются в структуру волоса и заполняют изнутри, делая его более гладким.

Кому подходит. Горячая техника дает выраженный эффект выпрямления и подходит тем, кто страдает от пушистости и непослушных прядей.

Оба метода предусматривают индивидуальный подбор препаратов, а качество работы мастера во многом определяет, насколько успешным будет результат.

Отличие ботокса от кератинового выпрямления

Кератиновое выпрямление действует на поверхность волоса: химические вещества запечатывают кутикулу, разглаживая пряди. Это дает стабильный эффект выпрямления, но почти не влияет на внутреннюю структуру.

Ботокс для волос работает иначе: активные компоненты проникают глубоко в структуру волоса и заполняют повреждения. Основная цель — восстановление волос и их оздоровление, а не косметическое выпрямление.

Если волосы просто непослушные — подойдет кератиновое выпрямление. Если они сильно повреждены, сухие или ломкие — лучше выбрать ботокс.

Как проходит процедура

В салоне

Как уже отмечалось, салонная процедура заключается в нанесении профессионального состава.

Сначала мастер моет волосы шампунем глубокой очистки, затем слегка подсушивает их.

Состав наносят на каждую прядь с отступом примерно в сантиметр от корней и равномерно распределяют по длине. Тщательность работы мастера в первую очередь влияет на успешный результат: важно, чтобы средство легло равномерно.

После нанесения состава волосы оставляют «отдыхать» — чтобы полезные вещества впитались, а затем закрепляют результат. В зависимости от техники это может быть просушка феном с холодной обдувкой, использование утюжка или дополнительной маски.

В результате волосы получают порцию коллагена, аминокислот, масел, витаминов, которые глубоко проникают в структуру волоса и заполняют пустоты. Прическа приобретает здоровый вид.

Обычно салонная процедура занимает от трех до шести часов — длительность зависит от длины и густоты волос.

В домашних условиях

Уход за волосами с эффектом ботокса можно организовать и дома двумя способами:

такая же процедура, что и в салоне. В продаже, особенно в магазинах профессиональной косметики, можно найти комплекты «ботокса» для волос для самостоятельного применения. В этом случае процедура проходит по тому же принципу, что и в салоне: очищение, нанесения состава, фиксация и последующий уход. Но дома сложнее добиться равномерного распределения, поэтому результат зависит от опыта и внимательности;

средства с эффектом ботокса. Для тех, кто не готов к сложной процедуре, выпускаются шампуни, маски и сыворотки «с эффектом ботокса». Это не полноценная процедура, но такие продукты ухаживают за волосами, помогают дольше сохранять здоровый вид и действуют мягко. Они подходят для регулярного применения и помогают ухаживать за волосами в перерывах между салонными процедурами.

При самостоятельном выполнении важно строго следовать инструкции, использовать перчатки и не передерживать состав на волосах. Для сильно поврежденных или окрашенных волос безопаснее сначала пройти ботокс у мастера, а потом уже пробовать уход в домашних условиях.

Сколько держится результат

Ботокс имеет накопительный эффект: с каждой процедурой волосы становятся более плотными, упругими и здоровыми. Уже после первого сеанса они приобретают гладкость, блеск и ухоженный вид.

Обычно результат держится от полутора до трех месяцев — точный срок зависит от типа волос, интенсивности мытья головы и конкретных уходовых средств. Для окрашенных волос этот период может быть немного короче, особенно если используется агрессивная косметика.

Рекомендации по повтору индивидуальны для каждого: кому-то достаточно поддерживающей процедуры раз в сезон, а кому-то важно обновлять эффект чаще.

В любом случае не стоит повторять процедуру чаще одного раза в два-три месяца — чтобы не перегружать структуру волоса.

После процедуры важен грамотный поддерживающий уход: мягкие шампуни без сульфатов, регулярное увлажнение и защита от высоких температур.

Плюсы и минусы ботокса для волос

В салоне

«Действительно, после процедуры волосы становятся невероятно гладкими, блестящими, плотными и послушными. Но за этим “вау”-результатом часто скрываются нюансы, о которых клиентам тоже стоит знать», — подчеркивает Елена Жарова.

Плюсы

Мгновенный визуальный эффект: волосы выглядят ухоженными и блестят.

Разглаживание пористой структуры — особенно заметно на поврежденных и окрашенных волосах.

Упрощение укладки — волосы становятся более послушными.

Минусы

На поверхности волос появляется пленка, которая может стать серьезным барьером для последующих процедур — осветления, тонирования или окрашивания.

Через несколько недель эффект начинает смываться, а волосы могут стать еще более ломкими и сухими, чем были до процедуры.

Неправильно подобранный состав или техника могут привести к перегреву и разрушению кератиновой структуры волос.

«Иными словами, ботокс для волос как салонная процедура — это эффектная, но все-таки не полноценная терапия. И особенно опасно делать ее тем, кто планирует осветление или сложное окрашивание: пленка, образовавшаяся на волосах, мешает равномерному проникновению красителя и может дать непредсказуемый результат», — говорит Жарова.

В домашних условиях

А вот в составе домашних средств, как считает эксперт, ботокс-компоненты могут действительно работать на пользу волосам — без побочных эффектов салонной процедуры.

Но речь идет не о специализированных наборах для ботокса (там набор плюсов и минусов тот же, что и при салонном нанесении), а о шампунях, масках, кондиционерах и сыворотках, где присутствуют:

аминокислоты, пантенол, гиалуроновая кислота;

легкие протеины и увлажняющие комплексы;

масла в небольшом количестве.

«В таких продуктах нет плотной запечатывающей пленки, зато есть поддерживающие и восстанавливающие элементы», — замечает колорист. У них она выделяет следующие преимущества и недостатки:

Плюсы

Постепенно восстанавливается эластичность и увлажненность волос.

Волосы становятся мягче и плотнее без утяжеления.

Компоненты помогают поддерживать цвет и здоровье волос между окрашиваниями.

Средства не мешают будущим процедурам — можно использовать их регулярно.

Минусы

Эффект накопительный и не мгновенный, как в салоне. Необходима системность: одно применение мало что изменит.

«При правильном подборе средств домашний уход с ботокс-компонентами становится надежным союзником в поддержании здоровья волос», — подытоживает Елена Жарова.

Противопоказания

По мнению эксперта, у этого профессионального ухода за волосами, есть строгие противопоказания. Среди них:

ослабленные волосы;

аллергия на химические вещества, входящие в состав;

повреждения или воспалительные процессы на коже головы;

беременность и период кормления грудью;

серьезные гормональные нарушения, которые могут повлиять на выработку кожного сала и состояние волос;

индивидуальная непереносимость компонентов.