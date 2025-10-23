Все, что нужно знать о ботоксе для волос

Ботокс для волос: что это, плюсы и минусы, кому и когда стоит делать эту процедуру
В первом квартале 2024 года спрос на средства для ухода за волосами вырос в 2,5 раза. И если в 2023-м россияне в основном покупали продукцию массмаркета, то теперь все чаще делают выбор в пользу профессиональных средств. Уход за волосами становится одним из главных направлений в бьюти-сфере, и особое место в нем занимает ботокс для волос. Подробно об этой процедуре — в материале «Ленты.ру».
Что такое ботокс для волос
Ботокс для волос — это маркетинговое название профессиональных составов, которые заполняют поврежденные участки волоса смесью активных компонентов. Сразу уточним: к медицинскому ботулотоксину, который используют в косметологии, эта процедура не имеет никакого отношения.
По словам колориста, чемпиона мира и Европы по парикмахерскому искусству Елены Жаровой, обычно в таких составах присутствуют:
- аминокислоты и протеины (например, кератин, коллаген, шелковые или пшеничные протеины);
- масла и питательные экстракты;
- пантенол, гиалуроновая кислота, витамины;
- пленкообразующие и запечатывающие полимеры.
Принцип действия ботокса для волос
«Процедура заключается в нанесении специального состава, который глубоко проникает в структуру волоса и заполняет поврежденные участки, — объясняет «Ленте.ру» эксперт. — Активные компоненты укрепляют стержень волоса изнутри, делая его более эластичным и прочным».
Состав наносят на пряди с небольшим отступом от корней. Под воздействием тепла или закрепляющей маски компоненты проникают глубоко в структуру волоса и заполняют пустоты, делая их более гладкими и послушными. В результате локоны приобретают здоровый вид, становятся мягкими и блестящими.
Виды ботокса для волос
Сегодня существует несколько методик этой процедуры, и выбор зависит от состояния волос и желаемого результата.
Холодный ботокс
Что это. В этом случае процедура заключается в нанесении активного состава на пряди с последующей фиксацией другим средством.
Кому подходит. Такой вариант подходит обладательницам сухих, тусклых, сильно поврежденных или окрашенных волос. Уже после первой процедуры локоны приобретают здоровый вид и ухоженность.
Горячий ботокс
Что это. Здесь состав наносят так же, но затем мастер дополнительно фиксирует результат утюжком. Благодаря теплу активные вещества глубже внедряются в структуру волоса и заполняют изнутри, делая его более гладким.
Кому подходит. Горячая техника дает выраженный эффект выпрямления и подходит тем, кто страдает от пушистости и непослушных прядей.
Оба метода предусматривают индивидуальный подбор препаратов, а качество работы мастера во многом определяет, насколько успешным будет результат.
Отличие ботокса от кератинового выпрямления
Кератиновое выпрямление действует на поверхность волоса: химические вещества запечатывают кутикулу, разглаживая пряди. Это дает стабильный эффект выпрямления, но почти не влияет на внутреннюю структуру.
Ботокс для волос работает иначе: активные компоненты проникают глубоко в структуру волоса и заполняют повреждения. Основная цель — восстановление волос и их оздоровление, а не косметическое выпрямление.
Если волосы просто непослушные — подойдет кератиновое выпрямление. Если они сильно повреждены, сухие или ломкие — лучше выбрать ботокс.
Как проходит процедура
В салоне
Как уже отмечалось, салонная процедура заключается в нанесении профессионального состава.
- Сначала мастер моет волосы шампунем глубокой очистки, затем слегка подсушивает их.
- Состав наносят на каждую прядь с отступом примерно в сантиметр от корней и равномерно распределяют по длине. Тщательность работы мастера в первую очередь влияет на успешный результат: важно, чтобы средство легло равномерно.
- После нанесения состава волосы оставляют «отдыхать» — чтобы полезные вещества впитались, а затем закрепляют результат. В зависимости от техники это может быть просушка феном с холодной обдувкой, использование утюжка или дополнительной маски.
В результате волосы получают порцию коллагена, аминокислот, масел, витаминов, которые глубоко проникают в структуру волоса и заполняют пустоты. Прическа приобретает здоровый вид.
Обычно салонная процедура занимает от трех до шести часов — длительность зависит от длины и густоты волос.
В домашних условиях
Уход за волосами с эффектом ботокса можно организовать и дома двумя способами:
- такая же процедура, что и в салоне. В продаже, особенно в магазинах профессиональной косметики, можно найти комплекты «ботокса» для волос для самостоятельного применения. В этом случае процедура проходит по тому же принципу, что и в салоне: очищение, нанесения состава, фиксация и последующий уход. Но дома сложнее добиться равномерного распределения, поэтому результат зависит от опыта и внимательности;
- средства с эффектом ботокса. Для тех, кто не готов к сложной процедуре, выпускаются шампуни, маски и сыворотки «с эффектом ботокса». Это не полноценная процедура, но такие продукты ухаживают за волосами, помогают дольше сохранять здоровый вид и действуют мягко. Они подходят для регулярного применения и помогают ухаживать за волосами в перерывах между салонными процедурами.
При самостоятельном выполнении важно строго следовать инструкции, использовать перчатки и не передерживать состав на волосах. Для сильно поврежденных или окрашенных волос безопаснее сначала пройти ботокс у мастера, а потом уже пробовать уход в домашних условиях.
Сколько держится результат
Ботокс имеет накопительный эффект: с каждой процедурой волосы становятся более плотными, упругими и здоровыми. Уже после первого сеанса они приобретают гладкость, блеск и ухоженный вид.
Обычно результат держится от полутора до трех месяцев — точный срок зависит от типа волос, интенсивности мытья головы и конкретных уходовых средств. Для окрашенных волос этот период может быть немного короче, особенно если используется агрессивная косметика.
Рекомендации по повтору индивидуальны для каждого: кому-то достаточно поддерживающей процедуры раз в сезон, а кому-то важно обновлять эффект чаще.
В любом случае не стоит повторять процедуру чаще одного раза в два-три месяца — чтобы не перегружать структуру волоса.
После процедуры важен грамотный поддерживающий уход: мягкие шампуни без сульфатов, регулярное увлажнение и защита от высоких температур.
Плюсы и минусы ботокса для волос
В салоне
«Действительно, после процедуры волосы становятся невероятно гладкими, блестящими, плотными и послушными. Но за этим “вау”-результатом часто скрываются нюансы, о которых клиентам тоже стоит знать», — подчеркивает Елена Жарова.
Плюсы
- Мгновенный визуальный эффект: волосы выглядят ухоженными и блестят.
- Разглаживание пористой структуры — особенно заметно на поврежденных и окрашенных волосах.
- Упрощение укладки — волосы становятся более послушными.
Минусы
- На поверхности волос появляется пленка, которая может стать серьезным барьером для последующих процедур — осветления, тонирования или окрашивания.
- Через несколько недель эффект начинает смываться, а волосы могут стать еще более ломкими и сухими, чем были до процедуры.
- Неправильно подобранный состав или техника могут привести к перегреву и разрушению кератиновой структуры волос.
«Иными словами, ботокс для волос как салонная процедура — это эффектная, но все-таки не полноценная терапия. И особенно опасно делать ее тем, кто планирует осветление или сложное окрашивание: пленка, образовавшаяся на волосах, мешает равномерному проникновению красителя и может дать непредсказуемый результат», — говорит Жарова.
В домашних условиях
А вот в составе домашних средств, как считает эксперт, ботокс-компоненты могут действительно работать на пользу волосам — без побочных эффектов салонной процедуры.
Но речь идет не о специализированных наборах для ботокса (там набор плюсов и минусов тот же, что и при салонном нанесении), а о шампунях, масках, кондиционерах и сыворотках, где присутствуют:
- аминокислоты, пантенол, гиалуроновая кислота;
- легкие протеины и увлажняющие комплексы;
- масла в небольшом количестве.
«В таких продуктах нет плотной запечатывающей пленки, зато есть поддерживающие и восстанавливающие элементы», — замечает колорист. У них она выделяет следующие преимущества и недостатки:
Плюсы
- Постепенно восстанавливается эластичность и увлажненность волос.
- Волосы становятся мягче и плотнее без утяжеления.
- Компоненты помогают поддерживать цвет и здоровье волос между окрашиваниями.
- Средства не мешают будущим процедурам — можно использовать их регулярно.
Минусы
- Эффект накопительный и не мгновенный, как в салоне. Необходима системность: одно применение мало что изменит.
«При правильном подборе средств домашний уход с ботокс-компонентами становится надежным союзником в поддержании здоровья волос», — подытоживает Елена Жарова.
Противопоказания
По мнению эксперта, у этого профессионального ухода за волосами, есть строгие противопоказания. Среди них:
- ослабленные волосы;
- аллергия на химические вещества, входящие в состав;
- повреждения или воспалительные процессы на коже головы;
- беременность и период кормления грудью;
- серьезные гормональные нарушения, которые могут повлиять на выработку кожного сала и состояние волос;
- индивидуальная непереносимость компонентов.
«Как профессионал, я за честность и осознанный уход. Да, ботокс для волос в салоне дает красивый моментальный результат. Но если смотреть глубже — он может стать преградой на пути к качественному окрашиванию или осветлению, а иногда и ускорить разрушение структуры волоса», — заключает Елена Жарова.