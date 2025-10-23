Почему пластические операции лучше делать осенью

Осень — лучшее время для пластической операции, поскольку в этот период восстановление пройдет легче, чем летом. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург московской клиники Damas Medical Center Андрей Нестеренко.

«Осенняя прохлада и снижение солнечной активности создают оптимальные условия для реабилитации. После операций на лице и теле кожа особенно уязвима к ультрафиолету, который может вызвать пигментацию и усилить отеки. Комфортная температура уменьшает потливость, снижая риск воспалений в области швов, а носить компрессионное белье становится значительно легче», — заявил врач.

Нестеренко рассказал, что после летней суеты и до зимних праздников многие могут взять отпуск для восстановления. Он также отметил, что объемная осенняя одежда деликатно маскирует следы операции — отеки и компрессионное белье, что снижает психологический дискомфорт.

Врач обратил внимание, что полная реабилитация после многих пластических операций занимает 3—6 месяцев. Он рассказал, что, планируя операцию осенью, к летнему сезону можно получить готовый результат без ограничений.

«Также осенью организм насыщен витаминами после летнего сезона, что положительно сказывается на заживлении и общем состоянии организма. Это помогает сократить период восстановления и снизить риски осложнений», — пояснил пластический хирург.

Нестеренко отметил, что осень считается «низким» сезоном для многих хирургов, что означает больше возможностей для выбора удобной даты и меньший период ожидания слота на процедуру.