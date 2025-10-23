Как бороться с возрастными изменениями кожи

В борьбе с морщинами может помочь аппаратная косметология. Об этом «Газете.Ru» рассказала преподаватель-косметолог международной сети учебных центров Эколь Надежда Поспелова.

«При морщинах можно использовать как аппаратные, так и инъекционные методы. К аппаратным относятся игольчатый и фракционный RF-лифтинг, масс-лифтинг, микротоки и другие процедуры, стимулирующие выработку коллагена. Из инъекционных методик применяются филлеры — они восполняют объемы в определенных зонах лица», — заявила эксперт.

Поспелова рассказала, что в борьбе с пигментацией будут эффективны химические пилинги, фототерапия и домашний уход с осветляющими средствами, предотвращающими появление новых пятен.

Тем, кто хочет убрать сосудистую сетку (купероз), эксперт рекомендовала попробовать фототерапию в сочетании с косметикой, укрепляющей сосудистые стенки.

По мнению врача, инвазивные методики довольно эффективны в борьбе с возрастными изменениями, но должны применяться только после тщательной оценки состояния кожи и подготовки пациента, тогда эффект будет естественным, а результат сохранится дольше.

«Если речь идет о более инвазивных косметологических процедурах, то чаще всего используются нити с насечками, которые помогают подтянуть кожу и скорректировать контуры лица, а также подтяжка. Но такие методы показаны далеко не всем, перед процедурами проводится строгий отбор пациентов. Перед установкой нитей и другими подобными вмешательствами важно оценить состояние кожи и подкожно-жировой клетчатки, а также подготовить пациента. Для подготовки как правило проводится курс аппаратных или инъекционных процедур, чтобы улучшить качество кожи» , — объяснила косметолог.

Поспелова предупредила, что заботиться о состоянии кожи и предотвращать ее старение следует уже с 25 лет.