Собчак похвасталась сумкой из лошадиных волос

Российская журналистка Ксения Собчак похвасталась роскошным аксессуаром. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© РИА Новости

43-летняя знаменитость продемонстрировала сумку Hermès, сделанную из лошадиных волос и полученную с показа. По словам знаменитости, она является клиентом марки с 1998 года, в связи с чем ей подарили эксклюзивное изделие.

© Lenta.ru

«Сумка-волосы. С дефиле одна вот такая», — заявила Собчак.

Известно, что стоимость сумок упомянутого бренда составляет десятки миллионов рублей.

