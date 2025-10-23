Стало известно, почему зумеры покупают чужие вещи вместо новых

Зумеры покупают вещи в секонд-хендах из-за их уникальности. Об этом «Газете.Ru» рассказал модельер и заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института Денис Еремкин.

«Секонд-хенд превратился в место охоты за уникальными вещами. Там можно найти винтажные джинсы Levi's, сшитые еще на американских фабриках, блузки с вышивкой, сделанной иглой, пальто с подкладкой, сшитой вручную. Все это стало объектом желания для поколения, выросшего среди одноразовых вещей», — заявил эксперт.

Еремкин рассказал, что для зумеров вещь, пережившая несколько владельцев, обладает историей.

«История — это валюта аутентичности. В мире, где алгоритмы пытаются предсказать каждый клик, непредсказуемость секонд-хенда становится формой сопротивления», — объяснил модельер.

Эксперт отметил, что с технической точки зрения текстиль прошлого часто превосходит современные изделия. По его словам, современный масс-маркет работает с материалами, рассчитанными на двадцать стирок, потому что бизнес-модель требует быстрого оборота.

Еремкин обратил внимание, что эстетика секонд-хенда тоже меняется.

«Если раньше винтажные магазины тяготели к ретро-китчу, то сейчас акцент сместился на минимализм и качество исполнения. Молодые покупатели ищут базовые вещи хорошего кроя, которые можно комбинировать, создавая собственный стиль. Это возврат к идее гардероба как личного высказывания, а не набора трендов», — объяснил модельер.

При этом, как утверждает эксперт, подержанная вещь может стоить дороже новой из массового магазина, если она обладает нужной маркировкой или историей.

«Винтажная футболка с концертного тура группы девяностых, пальто из закрытого ателье, джинсы с выцветшей биркой японского производства — все это объекты коллекционирования, а не экономии», — заявил Еремкин.

По его словам, зумерам также важен экологический аспект.

«Каждый год на свалки отправляется 92 миллиона тонн текстильных отходов, и к 2030 году эта цифра может вырасти до 134 миллионов тонн. Люди, покупающие поддержанные вещи вместо новых, рассуждают так: меньше производства, меньше отходов, меньше нагрузки на экосистему», — заявил модельер.

Еремкин также обратил внимание, что технологии меняют рынок винтажных вещей.

«Онлайн-платформы вроде Depop, Vinted, Vestiaire Collective превратили покупку подержанной одежды в глобальную торговлю, где география перестала быть ограничением. Алгоритмы подбирают вещи по размеру и стилю, дополненная реальность позволяет примерить джинсы, не вставая с дивана», — заключил он.

