Стилист разобрала образ Люси Чеботиной и указала на ошибки

Илья Резник раскритиковал Люсю Чеботину после недавнего концерта. По словам поэта, ему было неприятно смотреть на певицу, которая нарушила дресс-код и пришла в открытом платье. В беседе с сайтом «Страсти» стилист Елизавета Пак назвала образ артистки «эффектным», при этом она считает, что Люсе стоило выбрать более закрытый наряд. По мнению эксперта, Чеботина, привыкшая демонстрировать фигуру, теряет индивидуальность и узнаваемость.

«Певица появилась в черном макси-платье с открытой спиной, плечами и с вырезами на талии. Как стилист, отмечу: черный цвет и вертикальные вырезы — это отличный прием, чтобы вытянуть силуэт и добавить фигуре стройность. Драпировка ткани только усилила этот эффект и добавила графичности и легкого драматизма. Кроме того, вырезы на талии сейчас являются актуальным трендом. Образ выглядит эффектным и притягивающим внимание, что для артистов часто является важным критерием выбора наряда. Платье красивое и сценическое. Но, учитывая наличие дресс-кода, возможно, стоило остановиться на одной открытой зоне. Например, оставить открытой только спину. Иногда именно в умеренности кроется изящество. Возможно, для мэтра образ Чеботиной оказался «слишком», потому что он привык, что женственность проявляют по-другому. Это похоже на столкновение разных поколений, чем на модную ошибку», — высказалась Елизавета.

В одном из интервью певица объясняла, что такие открытые костюмы связаны с тем, что на сцене очень жарко. Вполне логично, но тогда можно было бы обратить внимание на более легкие, натуральные ткани. Например, образ из белой хлопковой рубашки вместе с драматичной макси-юбкой выглядел бы свежо, контрастно и не менее эффектно.

Но если рассмотреть не только концертные выходы и образы девушки, там тоже много открытого тела. Люся не стесняется демонстрировать свои достоинства. Она любит обтягивающие фасоны, драматичные образы, блестящие и кожаные фактуры, длину мини или высокие разрезы.