Что делать, если осенью и зимой сохнут губы

Осенью и зимой на кожу воздействует много агрессивных внешних факторов: слишком сухой воздух, ветер, перепады температур. Все это приводит к тому, что защитный липидный слой ослабевает, кожа быстрее теряет влагу, становится более подверженной микротравмам, инфекциям. Особенно уязвима кожа губ. О том, опасно ли ходить с пересохшими губами и как их лечить, сайту «Страсти» рассказала дерматолог Александра Филева, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест».

© Passion.ru

Как отмечает врач, кожа губ более тонкая, чем кожа на теле, и почти не имеет сальных желез. Дефицит липидосодержащего секрета приводит к истончению защитной мантии кожи, к потере влаги и дальнейшей сухости. Есть факторы, которые еще сильнее усугубляют ситуацию: это привычка облизывать губы, дефицит витаминов A, E и группы B, недостаток воды и некоторые хронические заболевания, например, анемия или сахарный диабет.

Базовый уход за кожей губ в осенне-зимний период показан абсолютно всем людям, живущим в нашем климате.

Перед выходом на улицу и в течение дня полезно использовать защитные бальзамы на основе вазелина, пчелиного воска или натуральных масел. Они помогают удерживать влагу и предотвращать пересыхание. Можно время от времени делать увлажняющие и питающие маски на основе меда, алоэ вера или глицерина. Раз в неделю стоит проводить мягкие отшелушивающие процедуры — использовать специальный скраб для губ или сделать собственный из натуральных ингредиентов, например кофейного жмыха и масла кокоса. А вот агрессивные скрабы для тела с крупными абразивными частицами лучше не использовать — они могут еще сильнее травмировать нежную кожу губ и провоцировать раздражение.

Если обычная гигиеническая помада не помогает, лучше использовать аптечные средства — мази с декспантенолом (бепантен, пантенол), средства с керамидами, маслом ши, какао, миндаля. Они восстанавливают и увлажняют кожу. А вот бальзамы с ментолом, эвкалиптом и спиртом только усиливают сухость.

При усугублении симптомов — когда шелушение кожи усиливается, возникают трещины, кровотечения и болезненные ощущения – необходимо не только скорректировать домашний уход, но и проконсультироваться с врачом. Он определит причину симптомов — возможно, потребуется лечение антимикробными или стероидными препаратами, коррекция дефицита витаминов, терапия сопутствующих заболеваний, например, анемии или эндокринных нарушений.

При выраженных симптомах — если губы сильно шелушатся, трескаются, зудят, болят — важно понять, чем такое состояние вызвано. Возможно, причина в обострении хронического заболевания или инфекции, которая присоединилась при снижении защитных свойств кожи. В этом случае гигиеническая помада или бальзамы для губ не только не помогут ситуации, но и наоборот могут ее только ухудшить.

Пренебрегать советами врача при воспалениях губ не стоит: через поврежденную кожу легко проникают микробы, нередко развивается хейлит — воспаление красной каймы губ. Без лечения оно может перейти в хроническую форму.