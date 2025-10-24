Как стрессы и болезни состарили Анджелину Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли долгие годы считалась эталоном красоты, но в последнее время все чаще появляются разговоры о ее резко изменившейся внешности. Почему одна из самых красивых женщин планеты сегодня выглядит изможденной и, как многим кажется, старше своих лет, «Вечерней Москве» объяснила пластический хирург и кандидат медицинских наук Ксения Авдошенко.

Щедро наградила природа и гены

Исходные данные Джоли были близки к идеальным: безупречные пропорции (структурное и гармоничное лицо), идеальный лицевой скелет (ярко выраженные скулы, четкая линия нижней челюсти и подбородка создавали надежный каркас), объемные губы и огромные глаза, подчеркнутые высоко расположенными бровями, создавали тот самый завораживающий взгляд.

Изначально ее тип лица предрасположен к медленному старению. Отсутствие жировых грыж под глазами и слезных борозд в молодости делало ее черты безупречными. Однако запас прочности был исчерпан.

Что привело к резким возрастным изменениям

Экстремальное похудение

Подготовка к ролям (например, к роли Лары Крофт) и жизнь на грани анорексии привели к катастрофической потере объема лица. А ведь именно объем жировой клетчатки, особенно в области скул, средней зоне лица и щек, является главным маркером молодости.

Операция по удалению яичников

Это медицинское вмешательство ввело организм звезды Голливуда в состояние искусственной менопаузы. Резкое снижение уровня женских половых гормонов — мощнейший катализатор старения кожи и потери ее качества, а также это провоцирует атрофию и опущение мягких тканей лица.

Хронический стресс

Постоянное нервное напряжение также внесло свой негативный вклад в процесс старения актрисы.

Совокупность этих причин привела к тому, что лицо звезды стало выглядеть изможденным. В области глаз исчезла «изюминка» верхних век, взгляд стал менее притягательным, проявились внутренние грыжи верхних век. На нижних веках с развитием истончения тканей «завалилась» область нижних век и появились слезные борозды. Шикарные скулы, потеряв объем жира и лишившись поддержки, съехали вниз, нависая над носогубными складками. Потеря объема в области лба, наружных отделов бровей и висков привела к опущению хвостов бровей, что дополнительно старит взгляд.

Несмотря на отсутствие второго подбородка, в целом Анджелина Джоли сейчас выглядит лет на десять старше своего биологического возраста. Однако исправить ситуацию можно, более того, худое лицо проще омолаживать.

Что могла бы сделать актриса

В первую очередь Джоли стоит заняться нормализацией веса. Далее следует заняться восполнением объемов: первый и необходимый шаг — липофилинг. Небольшое количество собственной жировой ткани пациентки необходимо для восстановления объемов в височной области и верхнем веке. Но тут возникает другая проблема: крайнее истощение Анджелины Джоли ставит под сомнение возможность найти избытки жира для липофилинга.

Для коррекции средней зоны лица можно прибегнуть к современной методике — эндоскопическому SMAS-лифтингу через височный доступ. Эта операция позволяет через небольшой разрез в зоне виска подтянуть глубокие структуры лица вплоть до края нижней челюсти, эффективно возвращая скулы на место без разрезов перед ухом, возвращая при этом красивый контур овалу лица.