Как создать капсульный гардероб для беременных

Беременность — это не только тест на терпение и выносливость, но и внезапный квест под названием «во что теперь одеваться». Пока тело меняется каждый день, гардероб будто сдает экзамен на гибкость. И если раньше вы могли наугад схватить джинсы и футболку, теперь приходится думать: «А застегнется ли это вообще завтра?»

© Just Talks

На самом деле, собрать стильный и удобный капсульный гардероб для беременности проще, чем кажется. Главное — перестать паниковать и понять, что не нужно выбрасывать половину шкафа. Многие привычные вещи, вроде свободных платьев, базовых футболок и легинсов, еще послужат. А вот некоторые позиции все же стоит заменить на специальные — не потому что «надо», а потому что так действительно комфортнее.

Первое, о чём стоит подумать, — это джинсы. Классические модели быстро перестанут застегиваться, но хорошая пара с мягкой вставкой на живот делает чудеса: ничего не давит, и при этом вы все еще чувствуете себя человеком, а не мешком с картошкой. К тому же дизайнеры наконец поняли, что беременные женщины тоже любят стиль — сегодня легко можно найти модные модели.

Следом — обычная футболка. На ранних сроках спасают оверсайзы из вашего шкафа, но ближе к финишу становится приятнее подчеркнуть живот, а не прятать его. Плотная ткань и хорошая посадка делают фигуру более собранной, даже если вы спали три часа и сейчас завтракаете хлопьями в три дня.

Платья — отдельный must-have. Забудьте о мешковатых балахонах: облегающие модели не только выглядят круто, но и тянутся вместе с вами. Такие вещи удобно носить и после родов — особенно когда не знаешь, какой будет твой новый размер.

Легинсы. Даже если вы раньше смотрели на них с лёгким презрением, поверьте, скоро они станут вашими лучшими друзьями. Мягкие, поддерживающие и идеально подходящие под любой верх — от худи до жакета. Бренды вроде давно придумали, как сделать их не просто удобными, а еще и стильными.

Если предстоит зима — спасут свитера и оверсайз пальто. Здесь тоже работает принцип «покупай то, что пригодится потом». Объёмные модели можно носить и после родов.

И да, без хорошего белья никак. Когда грудь растёт быстрее, чем вы успеваете привыкнуть, нужен лиф, который можно носить и днём, и ночью. Лучшие модели совмещают поддержку, мягкость и возможность кормления. Поверьте, через пару месяцев вы поблагодарите себя за эту покупку.

Если работаете в офисе, пригодятся классические брюки с эластичной вставкой и оверсайз рубашка. Они создают ощущение, что вы всё ещё контролируете свою жизнь, даже если единственное, что вы контролируете — количество перекусов.

Не забудьте про уют: спортивные штаны, пижама, мягкие топы. В третьем триместре вам захочется ходить только в них, и это абсолютно нормально. Комфорт — новый дресс-код.

И, конечно, купальник. Даже если кажется, что он не понадобится — пригодится. Найдите модель с поддержкой и запасом места, и вы перестанете ненавидеть отпускные фотографии.

Самое главное — не пытайтесь быть идеальной. Капсульный гардероб для будущей мамы — это не про количество вещей, а про уверенность. Если одежда делает жизнь проще и настроение лучше — значит, вы собрали свой идеальный набор.