Названы главные секреты стойкого макияжа

Чистота инструментов для макияжа является одной из главных составляющих для стойкого макияжа. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Екатерина Лебедева.

Она пояснила, что грязные кисти могут переносить себум и остатки средств обратно на кожу, из-за чего макияж быстрее «плывет». Консилер лучше наносить точечно под глаза, вокруг крыльев носа, на отдельные несовершенства, тон — распределять кистью-дуофиброй или влажным спонжем тонким слоем. Т-зону можно фиксировать рисовой или полимерной пудрой-вуалью.

«Матовый финиш — это не запрет на увлажнение. Когда барьер кожи стабилен, сальные железы не переусердствуют, и макияж держится дольше. Секрет — в мягком очищении, легком слое увлажнения и продуманной защите от солнца», — добавила Лебедева.

Визажист «Золотого Яблока» Мария Андронова до этого рассказала «Газете.Ru», что девушкам с жирным типом кожи стоит использовать осенью легкий матирующий тональный крем с контролем блеска и высокой стойкостью. Тем, у кого сухая и чувствительная кожа, Андронова рекомендовала увлажняющие тональные средства с маслами, гиалуроновой кислотой с сатиновым или сияющим финишем. Она пояснила, что кремы убирают шелушения и возвращают коже комфорт.