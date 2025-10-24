Назван главный дизайнерский тренд в России

Культурный код России стал трендом, который активно продвигают современные дизайнеры. Такое мнение выразила заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко на пресс-конференции "Законодательная поддержка российской легкой промышленности и креативных индустрий".

«Культурный код России или той местности, в которой проживают, он действительно стал сейчас трендом среди дизайнеров. Мы видим, что пользуется огромной популярностью у потребителя именно такая одежда», — сказала она.

Она отметила, что вдохновленные богатством российского колорита дизайнеры создают новые коллекции, а региональные власти и поддерживают их и продвигают.